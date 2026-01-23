El Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva despide a su compañero David Cordón con un minuto de silencio

Minuto de silencio en el hospital en memoria de David Cordón, fallecido en el accidente ferroviario de Adamuz. - HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE HUELVA

HUELVA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva ha despedido este viernes a su compañero, el enfermero David Cordón, fallecido en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), quien además fue exjugador de fútbol playa y varias veces internacional y padre del futbolista del Getafe, 'Davinchi'.

Según ha indicado el centro hospitalario en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, profesionales del centro han guardado un minuto de silencio en memoria del su compañero, enfermero de profesión y delegado del sindicato Satse en Huelva. De este modo, el hospital señala que se ha vivido un momento "de profundo recogimiento y respeto" por su memoria.

El acto ha contado con unas palabras de despedida por parte del director gerente, Manuel García de la Vega, así como del presidente de la Junta de Personal, Eleuterio Vázquez, y del secretario provincial de Satse en Huelva, Antonio Pérez Falcón, en nombre de todos.

El homenaje ha llenado el Patio de los Potos y los pasillos del hospital de compañeras y compañeros para "rendirle un último adiós" y mostrar su apoyo a su familia "desde el silencio, el respeto y el cariño de toda la comunidad hospitalaria".