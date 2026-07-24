Huelva acoge la celebración del XXII Trofeo Colombino de Tiro con Arco

Presentación del XXII Trofeo Colombino de Tiro con Arco de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Deporte, Salud y Consumo del Ayuntamiento, María de la O Rubio, ha presentado este viernes, junto al presidente del Club Asirio de Tiro con Arco, José María Cuenca, el XXII Trofeo Colombino de Tiro con Arco, que se celebrará los días 8 y 9 de agosto en la capital, que volverá a reunir en Huelva a deportistas procedentes de distintos puntos de España, volviendo a situar a Huelva como un referente nacional de esta disciplina.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, durante la presentación, la concejal ha destacado que se trata de "una cita ya plenamente consolidada dentro del calendario deportivo de las Fiestas Colombinas y que, un año más, vuelve a situar a Huelva como punto de encuentro para los mejores arqueros de nuestro país".

Igualmente, María de la O Rubio ha felicitado al Club Asirio por "el extraordinario trabajo que realiza durante todo el año", tanto por la organización del Trofeo Colombino como por su labor de promoción del tiro con arco y de formación de deportistas. "Hablar del Club Asirio es hablar de una auténtica referencia del deporte onubense", ha señalado la concejal, destacando los éxitos nacionales e internacionales alcanzados por sus deportistas y el trabajo de cantera que hay detrás de cada resultado.

Asimismo, ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de Huelva con el club y ha subrayado los valores que representa esta entidad, como "el esfuerzo, la constancia, el compañerismo y la superación". La concejal ha puesto también en valor la vinculación del torneo con las Fiestas Colombinas, señalando que los Trofeos Colombinos "son una seña de identidad de las fiestas y una magnífica oportunidad para que el deporte también tenga un protagonismo especial durante esos días".

En este sentido, ha defendido que el objetivo municipal es que las Colombinas sean "además de un espacio de convivencia y celebración, una gran fiesta del deporte", con competiciones de distintas disciplinas y la implicación de los clubes onubenses para acercar su actividad a toda la ciudadanía.

Por su parte, el presidente del Club Asirio de Tiro con Arco, José María Cuenca, ha destacado la trayectoria de una competición que alcanza ya su vigésimo segunda edición, con la única interrupción de los años afectados por la pandemia y otras circunstancias excepcionales. Cuenca ha señalado que el Trofeo Colombino es "uno de los campeonatos señeros a nivel nacional" y ha explicado que este año la celebración se ha trasladado a los días 8 y 9 de agosto debido al retraso del Campeonato de España de Tiro con Arco, que coincide con las fechas habituales del torneo.

El presidente del Club Asirio ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Huelva y de la Diputación Provincial, así como el trabajo de la junta directiva, el equipo técnico, socios, socias, deportistas y familiares que participan en la organización de la competición.

Cuenca ha invitando a la ciudadanía a acercarse al torneo y a conocer también la actividad habitual del club, que ofrece cursos de iniciación y divulgación de esta modalidad deportiva. "Queremos que toda la sociedad onubense pueda disfrutar de un deporte como es el tiro con arco".

El XXII Trofeo Colombino contará con una programación diferenciada durante las dos jornadas. El sábado, 8 de agosto, estará dedicado a las categorías desde prebenjamín hasta júnior, incluyendo también a deportistas noveles y la modalidad de arco y salud. El domingo, 9 de agosto, será el turno de las categorías absolutas y Club 50, con la participación de veteranos y veteranas.

La competición incluirá las distintas modalidades de tiro con arco: recurvo, compuesto, longbow, desnudo y tradicional. Asimismo, contará con pruebas individuales y por equipos, con participación conjunta de mujeres y hombres en igualdad de condiciones. Concretamente, este año se han habilitado 262 plazas, ampliando la capacidad respecto a la edición anterior, en la que participaron alrededor de 234 deportistas.

La competición contará con la presencia de arqueros de alto nivel, incluyendo campeones y campeonas de España y deportistas vinculados actualmente al equipo nacional. El Club Asirio cuenta, además, con cinco deportistas integrados en el equipo nacional, así como técnicos vinculados al combinado nacional.

En la pasada edición participaron 22 clubes procedentes de 12 provincias españolas, con presencia de entidades de Andalucía, Madrid, Barcelona y Zaragoza, entre otros territorios.