Huelva acoge una jornada para avanzar en la candidatura de las grandes expediciones náuticas como Itinerario Cultural

Jornada internacional centrada en las grandes expediciones náuticas atlánticas, en el marco del evento de lanzamiento del proyecto europeo AGREE. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

La Universidad de Huelva (UHU) acogió este miércoles una jornada internacional centrada en las grandes expediciones náuticas atlánticas, en el marco del evento de lanzamiento del proyecto europeo AGREE --Routes of the Great Nautical Expeditions in the Atlantic Area--, una iniciativa en la que la Diputación es el socio líder y que sirve para presentar la candidatura como Itinerario Cultural del Consejo de Europa

Según informa la Diputación en nota de prensa, la jornada, que se enmarcaba dentro del evento de lanzamiento de este proyecto europeo, fue inaugurada por el vicepresidente quinto y diputado de Infraestructuras de la Diputación de Huelva, Manuel Cayuela, junto a la vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial de la Universidad de Huelva, Reyes Sánchez.

De este modo, durante su intervención, el diputado subrayó que el objetivo final del proyecto AGREE es presentar la candidatura de las grandes expediciones náuticas del arco atlántico para su reconocimiento como Itinerario Cultural del Consejo de Europa, destacando la importancia de "construir una visión europea y compartida de este legado histórico".

En este contexto, Cayuela puso en valor el papel desempeñado por la provincia de Huelva en estas expediciones, tanto en el primer viaje de Cristóbal Colón como en otras exploraciones posteriores, resaltando la contribución decisiva de los marinos onubenses, cuyo conocimiento del océano, de las corrientes y de las técnicas de navegación fue clave para el éxito de aquellos viajes.

Por su parte, la vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial de la Universidad de Huelva, que también es socia del proyecto AGREE y que coordinará la parte científica, mostró su agradecimiento a los socios por haber contado con la UHU para este proyecto, resaltó la importancia de la colaboración público- privada y confió en que esta iniciativa será fundamental para poner en valor todo ese legado ligado a las expediciones atlánticas.

El proyecto AGREE está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del programa Interreg Espacio Atlántico, y reúne a instituciones de España, Portugal, Francia e Irlanda. Todas ellas trabajan de forma conjunta para poner en valor el patrimonio marítimo atlántico desde una perspectiva cultural, científica y de turismo sostenible.

El programa de estas jornadas incluía además la presentación del proyecto y de los socios que lo integran, así como distintas ponencias y mesas de trabajo centradas en las grandes expediciones atlánticas desde una perspectiva de red. A lo largo del día se analizaron los contextos históricos de los distintos países participantes y la interpretación actual de este legado, abordando cuestiones como la globalización, las rutas marítimas, la geopolítica o los intercambios culturales generados por estas expediciones.

Durante la tarde, los participantes trabajaron para avanzar en la interpretación y valorización conjunta de este patrimonio, uno de los pasos necesarios para la futura candidatura del Itinerario Cultural Europeo.

Estas jornadas se enmarcaban dentro del evento de lanzamiento de AGREE, en el que, a lo largo de tres días, todos los socios han mantenido reuniones técnicas de coordinación, abordando los aspectos clave para la puesta en marcha de la iniciativa y la consecución de los objetivos marcados con este proyecto. Con este fin, visitaron también distintos espacios de la provincia relacionados con el primer viaje de Colón y el papel clave desempeñado por los marinos onubenses tanto en esta expedición como en otras posteriores.

Así, el martes por la tarde se desplazaron a La Rábida, concretamente al Muelle de las Carabelas y al edificio puente del Parque Botánico Celestino Mutis, espacio en el que se desarrollará el proyecto piloto de AGREE en la provincia de Huelva.

Según se detalló durante el evento de lanzamiento, en este espacio se ubicará un proyecto expositivo que estará centrado en la puesta en valor de esa importante contribución de los marinos onubenses en las grandes expediciones náuticas y en la conexión de este enclave con otros territorios atlánticos que comparten una historia marítima común.

Además, según se expuso durante el encuentro, la idea es que sea un espacio donde la gamificación y la interactividad sean claves para así lograr una experiencia más inmersiva para los visitantes, y muy especialmente para el público juvenil, sirviendo además de acicate para la implementación de trabajos pedagógicos que se pondrán en marcha.

Igualmente, el edificio puente y el proyecto que albergará, servirá para que los espacios de la Unidad de Gestión de La Rábida tengan un discurso unificado e invite al visitante a pasar más tiempo en el entorno y a entender mejor lo que supuso el primer viaje colombino y tantos otros que vinieron después para la provincia de Huelva.

Por último, el jueves, tras mantener diversas reuniones técnicas por la mañana, los socios del proyecto se desplazaron hasta las localidades de Palos de la Frontera y Moguer, donde pudieron visitar algunos de los espacios relacionados con momentos importantes del primer viaje de Colón como, por ejemplo, la Casa Museo Martín Alonso Pinzón, la Iglesia de San Jorge, el Puerto Histórico de Palos o el Monasterio de Santa Clara, este último en Moguer.

Con el proyecto AGREE y la creación del Itinerario Cultural de las Grandes Expediciones Náuticas, la Diputación de Huelva quiere trabajar el legado de las expediciones atlánticas con un enfoque de hermanamiento, lo que implicará un cambio de paradigma hacia la cooperación, la co-creación y el diálogo intercultural. Para la institución provincial, esto se logra mediante proyectos conjuntos de memoria compartida, investigaciones colaborativas entre universidades, el análisis de la ciencia náutica común y la difusión de una historia narrativa con visiones plurales.