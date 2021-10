Huelva acoge la primera Planta Solar Urbana en una experiencia piloto a nivel mundial

HUELVA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha participado esta martes en la presentación de la primera Planta Solar Urbana, un proyecto del Grupo TSO que ha elegido la capital onubense para estrenar y probar su "innovadora" tecnología en 50 farolas de la prolongación de la avenida de Andalucía, en una experiencia piloto a nivel mundial, con el objetivo de medir y publicar los resultados que se obtengan para la última fase de su proyecto de investigación.

De esta forma, Cruz ha señalado que "haciendo gala de ciudad de la luz, seguimos avanzando en nuestro propósito de convertirnos en referente de la transición energética en España", según ha indicado el Consistorio en una nota de prensa.

El reto del Grupo TSO es desarrollar un dispositivo solar fotovoltaico, integrado en mobiliario urbano, especialmente en farolas, y conectado a la red para producir energía solar durante el día y verterla a la red de baja tensión con los beneficios de generar energía segura, eficiente y limpia dentro de entornos urbanos.

Esto se hace a través del proyecto europeo RETOS que concedió a este holding sevillano, especializado en tecnología solar fotovoltaica, con más de 25 años de experiencia en el sector de la ingeniería e innovación fotovoltaica, además de pionero del autoconsumo a nivel nacional, un presupuesto de 621.972 euros para el desarrollo del primer prototipo de Planta Solar Urbana (PSU) en el mundo y tres plantas piloto en el entorno urbano de Pamplona, Sevilla y Huelva.

Ahora, como ha destacado el alcalde "Huelva protagoniza la última fase de este proyecto de investigación, que pasa de la teoría a la práctica, para estrenar esta tecnología a nivel mundial y sumar a las plantas solares de última generación que se están implantando en nuestro municipio, la primera Planta Solar Urbana, para demostrar que en esta ciudad de la luz, podemos generar energía en cualquier lado, también en el entorno urbano, en nuestras calles y plazas".

"Una iniciativa con la que una vez más nos situamos a la vanguardia, como ejemplo de la transición energética, uniendo el nombre de la ciudad a proyectos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, siguiendo en la línea de la Agenda 2030 y los ODS, con las repercusiones que ello puede tener a nivel de imagen, de cara a las inversiones, al turismo, al desarrollo, al futuro", ha dicho el regidor.

La apuesta por la producción de energía solar demuestra, según el alcalde, "que tenemos los recursos naturales, al ser la ciudad europea que disfruta de más horas de luz al año y con una climatología privilegiada para este tipo de proyectos o cualquier otra actividad".

Asimismo, ha añadido que "no vamos a dejar pasar este tren, porque se trata de dar un paso al frente con el futuro no solo de Huelva y de España, sino del planeta, porque la transición energética hacia una energía sostenible no tiene marcha atrás y se va a imponer a escala mundial y nosotros estamos dando un paso al frente con distintas iniciativas".

Por su parte, la consejera delegada del Grupo TSO, Cristina Vicente, ha asegurado que "hemos elegido el maravilloso escenario lleno de luz y de sol que ofrece Huelva para estrenar la primera Planta Solar Urbana del mundo, porque no se trata de conseguir energía para el autoconsumo de las farolas, sino de generar energía, como en cualquier planta en mitad del campo, pero en plena ciudad, en entornos urbanos".

Son plantas solares urbanas, cuyos módulos solares están integrados en mobiliario urbano, especialmente en farolas, e inyectan la energía generada directamente en baja tensión a la red urbana, permitiendo la integración de generación y consumo ('prosumición'), como por ejemplo en el caso de autoconsumo en las propias ciudades, o del consumo realizado por vehículos eléctricos u otros elementos eléctricos (móviles, bicicletas, etc.) en puntos de recarga en entorno urbano.

La consejera delegada del Grupo TSO ha explicado que van a monitorizar los datos durante seis meses, para cerrar la fase de investigación antes de empezar con la comercialización de un producto que al estrenarse en Huelva, "posiciona la ciudad como referente de un municipio que persigue la sostenibilidad, acercando a los ciudadanos las posibilidades de las renovables para abrir nuevos mercados que se traducirán en riqueza y empleo".

De este modo, ha apuntado que las estimaciones apuntan que cada dispositivo puede generar en un año la energía necesaria para ahorrar el CO2 que producen cuatro árboles.

El Grupo TSO es uno de los líderes europeos en investigación sobre nuevas aplicaciones de este tipo de energía, ya que la I+D+i constituye su principal rama de inversión. En 2016 registró una patente mundial para desarrollar Plantas Solares Urbanas (PSU) integradas en mobiliario urbano para autoconsumo y puntos de recarga en ciudades. Es así como nace este proyecto de investigación y desarrollo llamado PSU que se desarrolla en el marco de la Convocatoria RETOS-Colaboración del año 2017, obteniendo la subvención en 2018.