Huelva acogerá por segundo año la Copa de Andalucía de Snipe los próximos 1 y 2 de agosto

Presentación de la Copa de Andalucía de Snipe. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Copa de Andalucía de Snipe llega a Huelva por segundo año consecutivo los días 1 y 2 de agosto, de la mano del Real Club Marítimo de Huelva con el respaldo del Ayuntamiento de la capital. La cita, que celebra su tercera edición, tendrá lugar en la ría de Huelva, donde se encuentra el campo de regatas.

Así lo han anunciado la concejal de Deportes, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Huelva, María de la O Rubio, acompañada por el presidente del Real Club Marítimo de Huelva, Antonio Suárez; y el coordinador de la Escuela de Vera del Club, José Luis Lechuga.

Tal y como ha explicado ha señalado la edil, que Huelva acoja esta cita "tan significativa en el calendario de la vela ligera" es "una muestra más del compromiso firme que desde este Ayuntamiento mantenemos con el deporte en todas sus disciplinas, especialmente con aquellas que, como la vela, forman parte de nuestra identidad costera y marinera".

En este sentido, Rubio ha recordado que la clase Snipe es una embarcación reconocida internacionalmente que "pone el acento en el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo, y además es una embarcación muy técnica, pero no muy rápida a su vez, lo que permite disfrutar del mar tanto a navegantes veteranos como a jóvenes promesas.

Por último, la concejal ha agradecido "el esfuerzo, así como la implicación de todas las personas, clubes e instituciones que han hecho posible que esta regata llegue a nuestras aguas".

A continuación, Antonio Suárez, como presidente del Real Club Marítimo de Huelva, ha explicado lo "espectacular" que es técnicamente el escenario de la ría del Tinto, ya que "al tener viento de poniente, es un campo de regatas con mucha corriente, con lo cual va a forzar a que los participantes tengan un poco que desarrollar estrategias interesantes a nivel de navegación".

Suárez, también ha agradecido al Ayuntamiento de Huelva "que siempre apoyen y que de alguna manera permitan traer año tras año esta regata a Huelva". Con 26 barcos inscritos hasta el momento, Suárez ha destacado que han trabajado para tener al Equipo de regatas de la Armada Española, que vienen de Cádiz, y otros es el Equipo de Cadetes de la Armada Portuguesa.

Es por ello que desde el Ayuntamiento y el Real Club Marítimo de Huelva han lanzado una invitación a todos los onubenses para que acudan a conocer este deporte y a disfrutar de las aguas de la ciudad, en un espacio "tan característico" como es la ría de Huelva, con las carabelas como testigo de excepción.

Hay que recordar que España es el tercer país del mundo en categoría Snipe con 288 embarcaciones registradas y 28 flotas activas, siendo la flota del Real Club Marítimo la número 424. En la Copa de Andalucía participarán regatistas procedentes de todos los puntos de la Comunidad Autónoma, incluso recibiremos la visita de la flota madrileña.

La vela ligera es una embarcación eminentemente táctica, de bajo coste y fácil manejo, por lo que permite navegar incluso con vientos ligeros. Estas características hacen que el Snipe sea un deporte de diversión en familia, bajo el lema internacional 'Serious Sailing, Serious Fun'.