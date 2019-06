Ánsares promueve "intervenciones holísticas" con alumnos y docentes en las aulas de niños con autismo

Actualizado 16/06/2019 13:32:55 CET

HUELVA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Autismo Huelva Ánsares ha puesto de manifiesto el convenio realizado desde la Federación Autismo Andalucía --de la que es miembro-- con la Consejería de Educación, sobre un Programa de Colaboración con centros docentes, en el que los profesionales realizan "intervenciones holísticas", es decir integrales, tanto en la clase como con el profesorado de las aulas dónde esté el usuario con autismo, para "estructurar las aulas y facilitar la convivencia y el aprendizaje, así como el conocimiento y el respeto mutuo entre profesores, alumnos y compañeros".

En declaraciones a Europa Press, la directora de la asociación, Manuela Martínez, ha explicado que "esta intervención se hace imprescindible sobre todo a determinadas edades", puesto que "el autismo impide a nuestros chicos una correcta socialización, que dificulta la pertenencia a grupos de iguales y sabemos que el sentido de pertenencia es más importante en ciertas etapas vitales, como la preadolescencia y adolescencia.

Unos de los ámbitos clave de los chicos con autismo es "el entorno educativo", por ello desde la asociación mantienen "una estrecha colaboración" con los colegios, los equipos de orientación escolar y, en especial, "con los tutores de los usuarios y usuarias". "Todo aquello que se trabaja en las sesiones terapéuticas es trasladado a los profesores, por lo que si sumamos estas dos intervenciones a las orientaciones que damos a los padres y madres, desvelamos el engranaje que hace que poco a poco vayamos avanzando", ha pormenorizado la directora.

También a nivel puntual la asociación incide dentro de los entornos educativos a petición de los centros que solicitan información a través del Centro de Profesorado (CEP), elaborando cursos formativos para profesionales. El Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) es "un espectro complicado de comprender si no se tiene la información y formación necesaria, por lo tanto no es fácil realizar intervenciones", ha remarcado.

Otra de las propuestas educativas es "el desarrollo de gynmcanas de sensibilización entre los pequeños, explicándoles las características del TEA y haciendo que por una hora los chicos y chicas se metan en la piel de las personas afectadas, obteniendo resultados muy positivos en cuanto a toma de conciencia, información y sensibilización y en consecuencia reduciendo el acoso escolar".

En la actualidad "ya existen en Huelva colegios ordinarios que además de esto han señalizado sus instalaciones con pictogramas, que son fotos o dibujos que simplifican la información, gracias a la iniciativa de unos padres asociados y a la creación del Proyecto 'Picto Escuela', que ha cerrado su convocatoria con la participación de doce colegios ordinarios y uno específico.

VALORACIÓN CASO ALUMNA CON AUTISMO DE DOS HERMANAS

Martínez ha señalado que "hace unos años" contaron en la entidad "con un ponente muy especial, Agustín Illera, que contó una cosa" en relación al caso de la niña con autismo que ha sido acosada presuntamente por sus profesoras del aula específica en un colegio de Dos Hermanas (Sevilla), cuyo caso se encuentra en manos de la Justicia y de la Consejería de Educación.

Illera es "referente en autismo a nivel nacional y ha desarrollado una larga carrera profesional en Gautena que es la Asociación Guipuzcuana de Autismo" y explicó a los miembros de la entidad que "lo más importante a la hora de realizar una contratación en nuestro ámbito era que el candidato al puesto de empleo fuera sobre todo buena persona".

Así, la directora de Ánsares ha subrayado que "se puede coger una buena persona que no tenga ni idea del trastorno y enfocarte en formarla poco a poco específicamente en autismo, sin embargo no debes perder el tiempo ni depositar tu confianza en otro tipo de persona, porque siempre te defraudará". En este sentido Martínez ha puntualizado que "defraudar para nuestros niños tiene un significado mucho más amplio, como crear malas experiencias y traumas imposibles de borrar", entre otros, por lo que desde que "nos hicimos eco de la noticia esta afirmación retumba en nuestras cabezas".

Por su parte, la presidente de Ánsares, Cecilia González, ha apuntado que "como madre" no puede explicar lo que sintió "al conocer la noticia de las profesoras que vejaron a una niña con autismo en Dos Hermanas". Así la "tristeza, la vulnerabilidad, la impotencia y el enfado" se adueñaron de ella, porque su hijo "no es capaz de contar las cosas que le suceden, de ahí el "pánico de que se pueda encontrar con malas personas y con profesionales sin sensibilidad alguna".

Aún así, González ha afirmado que no hay que permitir que "estos casos nos superen, porque no es bueno ni sano vivir con miedo, hay que pensar en positivo, y aunque siempre hay que estar alerta, no debemos generalizar pues también nos encontramos con grandes profesionales, personas maravillosas, que de alguna forma hacen más fáciles nuestras vidas".

Por todo ello, "tras la propuesta que se escuchó hace unos meses de eliminar los colegios de necesidades educativas especiales y así unificar la educación en ordinaria e inclusiva, todos los colectivos afectados nos echamos las manos a la cabeza", ha remarcado Martínez.

El razonamiento de la asociación se basa en que "los maestros de un colegio ordinario han escogido enseñar, pero enseñar hasta donde ellos han concebido la enseñanza, es decir a niños neurotípicos", con un desarrollo dentro de la norma, en cambio, "las personas que trabajamos en centros dónde nuestros chicos y chicas necesitan ese plus tenemos claros nuestros objetivos e ideales y nos enmarcamos en unos principios éticos y morales donde el respeto a la persona es lo primero y esencial", ha aseverado.

"Tenemos claro que cada persona es un mundo y en ese mundo existen diversas capacidades, algunas muy desarrolladas y otras en cambio que plantean retos de largo recorrido, dónde la paciencia y la constancia lo son todo", ha explicado la directora.

Desde Ánsares están pendientes para "detectar cualquier mala práctica hacia nuestras personas con autismo". Por eso, "nuestro servicio de terapia está evolucionando hacía un modelo integral, donde nos vamos a centrar en cada persona en concreto", y "se analizarán todos los aspectos de la vida", para detectar los problemas y buscar soluciones y prioridades, "con cariño y con mucha formación específica y adaptación a la persona".

PRESCINDIR DE LOS CENTROS ESPECÍFICOS, UNA "UTOPÍA"

"Ojalá algún día la sociedad y el sistema educativo --ha expresado-- haya evolucionado de forma que podamos prescindir de los centros específicos, pero actualmente es una utopía, sobre todo cuando nos encontramos que en colegios ordinarios ocurren este tipo de cosas, aunque sea en un aula específica". Al hilo de ello ha asegurado que "debemos ser más exigentes en el proceso de selección de estas personas", además de expresar su "rechazo y condena más absoluta".

Desde la asociación llevan 20 años "luchando por la mejora de la calidad de vida de la persona con autismo y de sus familias", así Ánsares desarrolla una labor "multidemensional en la que la inclusión juega un papel fundamental en el contexto familiar, social, laboral y educativo de todos los chicos y chicas".

Desde la entidad desarrollan programas e iniciativas enmarcados en "un férreo código ético", donde el respeto a la persona es "el pilar fundamental" para construir la relación terapeútica y de ayuda. "Solo conociendo y respetando el desarrollo de cada uno de nuestros usuarios podremos crear un vínculo de ayuda y apoyo para lograr que tanto su vida como la de su entorno sea lo más normalizada posible". Y tras estas dos décadas de intervención la asociación tiene claro que "es una carrera de fondo, pero que sí se puede", ha enfatizado.