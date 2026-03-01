Huelva celebra un Sueldazo de 1,5 millones de euros de la ONCE en el Día de Andalucía

La vendedora Carmen Herves reparte un Sueldazo el Día de Andalucía. - ONCE

HUELVA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este sábado, 28 de febrero, dedicado al Día de Andalucía, ha dejado en Huelva un premio del Sueldazo, que ofrece los fines de semana la organización. El galardón consiste en 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, sumando un total de 1,5 millones de euros.

Según ha informado la ONCE en una nota, Carmen Herves, vendedora desde el año 2000, ha repartido la suerte desde la calle Isla Cristina, en el barrio de Isla Chica. "Es un barrio de personas obreras, aquí no hay ricos, los que estamos somos obreros", ha señalado, confesando que en la noche del pasado sábado, al recibir la llamada de la ONCE para comunicarle el premio, rompió a llorar de la emoción. "Cada vez que doy un premio lloro", ha reconocido.

Carmen repartió su primer premio en 2006, por valor de 25.000 euros; en 2013 entregó 175.000 euros y, en 2017, otorgó un millón de euros a una persona que estaba a punto de perder su vivienda. "Eso fue muy emocionante", recuerda. "Estuve toda la noche pensando a quién le habría tocado el premio", comenta, confiada en identificar pronto al agraciado que se llevó el Sueldazo de un millón y medio de euros en 20 años, vendido a través del TPV que permite al cliente elegir el número que desea jugar. Además, Carmen vendió otro cupón premiado con 20.000 euros.

La vendedora llevaba varios meses de baja por enfermedad, pero superando las dificultades, regresó a su puesto de venta. "Vengo muy ilusionada todos los días", ha señalado, destacando que "esto ha sido un premio a mi esfuerzo, porque todo me cuesta más". "Antes ayudaba mucho a los afiliados de la ONCE, los visitaba, y ahora noto que tengo menos fuerzas, pero esto es una inyección de moral y un incentivo para seguir adelante, querer a la ONCE y luchar por lo mío y lo nuestro", ha explicado.

Dar el premio mayor precisamente el 28 de febrero, Día de Andalucía, le ha hecho especial ilusión, afirmando que "es increíble, y aún más emocionada de haberlo dado en nuestro día, el día de todos los andaluces". Carmen también ha relatado que se emocionó el sábado al escuchar el himno de Andalucía interpretado por Manuel Carrasco en la gala de entrega de medallas del 28F. "Empecé a llorar de emoción por la gente tan grande que hay en Andalucía", ha concluido.

Este sorteo del 28F ha dejado además 40.000 euros en Vélez-Málaga, y 20.000 euros respectivamente en Málaga y Sevilla en premios mayores. Cinco millones y medio de cupones han recorrido esta semana toda España con la imagen del escudo original que presidía la puerta de entrada de la Casa de Blas Infante, expuesto en la Sala 28-F del Museo de la Autonomía de Andalucía en Coria del Río.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Para este martes, 3 de marzo, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de diez millones de euros.