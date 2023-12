Huelva corona a sus tres Reyes Magos, que serán guiados por Laura Sánchez como Estrella de la Ilusión

HUELVA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El salón de plenos del Ayuntamiento de Huelva ha sido el escenario elegido para vivir "uno de los días más bonitos e ilusionantes del año" con la coronación de los Reyes Magos de Oriente, de forma que el presidente de Aiqbe, José Luis Menéndez, será Melchor; el presidente de Valdocco, Antonio González, Gaspar; y el presidente de la Asociación 3 de Marzo, Antonio J. Redondo 'Pigüi', Baltasar, quienes irán guiados por la modelo y empresaria, Laura Sánchez, que será la Estrella de la Ilusión.

Así lo ha trasladado la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, quien, acompañada por el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha coronado a los Reyes Magos de Oriente, así como a la Estrella de la Ilusión y el Heraldo Real. Este último --encarnado por el rejoneador onubense, Andrés Romero-- será el encargado, un año más, de recoger las cartas de los más pequeños en la puerta del ayuntamiento el próximo día 3 de enero, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa ha explicado que se trata de onubenses que "representan sectores clave en la vida diaria de Huelva y que llevan muchos años dedicados a trabajar para que Huelva sea una ciudad mejor, cada uno en su ámbito".

"Pero, sobre todo, hemos tratado que sean gente buena, generosa, que piensa en los demás y que entiendan el significado de nuestras fiestas, de nuestra Navidad y de los Reyes Magos como embajadores de la ilusión", ha dicho la alcaldesa antes de felicitar a los elegidos con unas cariñosas palabras en las que ha afirmado que los cinco pueden sentirse "muy orgullosos del cariño que despiertan", del "respeto" que se les tiene en Huelva y del "reconocimiento general" que han alcanzado en sus distintas trayectorias.

Como respuesta, un emocionado Melchor, José Luis Menéndez, ha afirmado que siente una "inmensa gratitud" por permitirle cumplir este "sueño", algo que le hace "una enorme ilusión" y le llena "de responsabilidad". "Tan sólo me queda desearos que la ilusión que hoy sentimos vaya más allá del Día de Reyes y que nos acompañe durante todo el año y que podamos, con el futuro que tenemos delante, hacer de Huelva la ciudad que todos deseamos, una Huelva grande construida entre todos".

Por su parte, Gaspar, Antonio González, ha asegurado que durante sus 40 años como maestro ha intentado ser un poco Rey Mago, "y llegar cada mañana con la ilusión de hacer a mis alumnos felices". Asimismo, y como buen maestro, ha encomendado como tarea a los presentes que, "en esta época del año en la que todos somos más generosos, más solidarios, mejores amigos, mejores compañeros y porque en Navidad se respira más alegría y felicidad, consigamos hacer que sea Navidad todo el año".

Cerrando las coronaciones, un reivindicativo Baltasar, Antonio J. Redondo 'Pigüi', ha agradecido su nombramiento, que ha calificado como "lo mejor" que le ha pasado "en su vida" y "por eso vamos a dejarnos la piel para que en Huelva se respire la ilusión y la magia que queremos trasladarles a todos los niños, los jóvenes, a los mayores y a todos los onubenses". Además, ha garantizado que desde su papel como Rey Mago también va a poner "de su parte" para que "Huelva tenga infraestructuras, presupuestos y todo lo que ha falta" y ha insistido "en la importancia de que todos pongamos de nuestra parte para conseguirlo".

Por otro lado, la Estrella de la Ilusión, Laura Sánchez, ha asegurado tener la ilusión "como si tuviera seis años", la ilusión de verse "reflejada en las caras de los niños, la ilusión en mí por recorrer las calles de Huelva, y espero estar a la altura, pero os garantizo que ilusión no me falta"; mientras que Andrés Romero, quien también ha agradecido su nombramiento como Heraldo Real, ha señalado que es "un placer y un honor, porque Huelva es una ciudad que me ha dado mucho, me lanzó a las grandes ferias en el mundo del rejoneo y para mí es un orgullo poder servir a la ciudad en este espectáculo".

Asimismo, el concejal de Cultura ha agradecido a las entidades y empresas de Huelva que han colaborado con el consistorio onubense en la organización de la Cabalgata de Reyes 2024, "poniendo su granito de arena para que todos los onubenses volvamos a vivir una tarde noche de Reyes llena de magia e ilusión, en un día en el que todos volvemos a ser niños". De este modo, los colaboradores con la Cabalgata 2024 son Huelva Port, Marina del Odiel, El Corte Inglés, CaixaBank, Caja Rural del Sur, Holea y Serodiel.

Respecto a las novedades para este año, Molina ha anunciado que una de ellas son los trajes que van a lucir los tres Reyes Magos durante ese día y que se han presentado este jueves. Son obra del diseñador y proyectista onubense, Juan Robles, quien ha trasladado que con los diseños ha tratado de hacerlos de forma que "cada uno contenga un rasgo característico e identificativo de cara Rey".

De este modo, Melchor tendrá una apariencia más europea, "con una corona imperial, y con el león como motivo principal con presencia en la estola de la capa como en la corona"; Gaspar contará con un aspecto más oriental, "y con el pavo real como eje conductor de su vestido, llevándolo bordado en la parte trasera de la capa; y Baltasar que nos acerca a África, "con más colorido, plumas, maderas, y con un turbante compuesto por dos tiaras y el copete con el plumero".

Respecto a la confección de los trajes, Robles ha afirmado que ha estado trabajando en ellos desde verano y que se han empleado materiales de todo tipo como brocado, damasco, terciopelos, "así como un tejido típico africano 'a la cera' que se ha empleado para la capa de Baltasar".