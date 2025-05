Huelva dedica una plaza al párroco Teodoro Bernal en reconocimiento a su entrega a la comunidad

HUELVA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por el Obispo de Huelva, Santiago Gómez; el presidente de la Asociación de Vecinos de La Hispanidad, Andrés García; el hermano mayor de la Hermandad del Cautivo, Antonino Gómez, y el propio homenajeado, el párroco de La Hispanidad, Teodoro Bernal, han asistido este jueves a la rotulación de la plaza que a partir de hora llevará el nombre del sacerdote por su entrega a la comunidad.

En el acto, que ha contado con la participación de la corporación municipal, así como de vecinos del barrio de La Hispanidad, se ha hecho efectivo el acuerdo del pleno de Honores y Distinciones del pasado mes de enero, en el que se aprobó que Bernal tuviera una plaza con su nombre en la ciudad, por "los valores que transmite, por su humildad y sencillez, y en reconocimiento a su dedicación y entrega a la comunidad durante sus más de 50 años como párroco", ha señalado el Consistorio en una nota.

Tal y como ha expresado la alcaldesa, con la rotulación de esta plaza "se rinde homenaje a un cura de barrio que con su sonrisa generosa, fraternal y rotundamente desinteresada ha marcado la vida de miles de onubenses". La primera edil ha recordado también que Bernal es "de los curas que trabajan a fondo el alma, pero también el alimento y las otras necesidades básicas de subsistencia y dignidad de las personas". "Pero sobre todo las cosas es una persona bondadosa, inteligente, humilde y culta, cuya condición de sabia es, si cabe, más patente en su trato con los demás, a los que recibe siempre con los brazos abiertos, tengan la condición que tengan", ha apostillado la alcaldesa.

Por otro lado, el Obispo de Huelva ha señalado que, "aunque no vivimos tiempos en los que se les haga muchos homenajes a los curas, el hecho de que estemos aquí representando tantas sensibilidades sociales, políticas, distintos compromisos ciudadanos, todos alegrándonos de este homenaje a Teodoro, significa algo muy importante, y es que estamos ante una persona especial, al que quiere a todo el mundo, y para mí es un orgullo contar con un sacerdote así".

Bernal por su parte ha agradecido este homenaje, "que me invita a seguir haciendo el bien, en lo que yo pueda, para intentar hacer un mundo mejor, que es lo importante". El sacerdote también ha querido pedir perdón durante su intervención "por la gente que yo no he sabido atender, que a lo mejor no he llegado, que no he acogido como se merecen, por cansancio, por lo que sea, les pido si no he sabido hacerme su problema o comprenderlas".

El representante de los vecinos de La Hispanidad ha recordado que este homenaje es fruto de una propuesta conjunta de los vecinos y la Hermandad del Cautivo, "porque el barrio sentía como necesario que se reconociera de manera oficial la dedicación y entrega de Don Teodoro. Un reconocimiento que perpetuará su legado, reafirmará la importancia de su obra y será una inspiración para las futuras generaciones".

Asimismo, el hermano mayor de la Hermandad del Cautivo ha agradecido al Ayuntamiento la iniciativa y ha valorado el lugar elegido, "la plaza aledaña a nuestra parroquia que desde este jueves quedará como recuerdo de un buen sacerdote. Un espacio que será un ejemplo para que aquellos que sucedan a Don Teodoro en el servicio de la parroquia, de aquí a muchos años, siempre encuentren en esta placa un ejemplo a seguir de una persona cercana al pueblo, que acompaña y que está siempre presente ante las necesidades y en la vida de nuestro barrio de La Hispanidad".

Teodoro Bernal Serradilla, nacido en Jaráiz de la Vera (Cáceres) el 10 de marzo de 1947, se ordenó sacerdote en Huelva el 3 de octubre de 1975. Desde entonces, ha desempeñado un amplio número de responsabilidades pastorales y sociales, consolidándose como una figura para la Diócesis de Huelva. Su trayectoria abarca múltiples cargos, entre los que destacan su labor como párroco en diversas comunidades, arcipreste del Condado Occidental y capellán en hospitales y cementerios. Actualmente, ejerce como párroco de la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar en Huelva, además de consiliario del Secretariado Diocesano de la Pastoral para los Mayores desde 2022 y confesor del Seminario Diocesano desde 2024.