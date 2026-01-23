Huelva se hermanará con Adamuz (Córdoba) y agradece su "generosidad y entrega" con las víctimas del accidente

Minuto de silencio antes de la lectura de la declaración institucional en el Ayuntamiento de Huelva por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha anunciado este viernes que el Ayuntamiento de la capital ha iniciado el procedimiento para hermanar a la ciudad con el pueblo de Adamuz (Córdoba) "en agradecimiento por la solidaridad, generosidad y entrega con todos los afectados" y "para que su ejemplo en estos días duros nos inspire siempre". "Su respuesta humana y cercana honra los mejores valores de nuestra tierra. No lo vamos a olvidar jamás", ha subrayado Miranda.

Así lo ha anunciado durante la lectura de una declaración institucional en apoyo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, en la que han participado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el presidente de la Diputación Provincial, David Toscano; el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz; la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López; el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, la corporación municipal del Ayuntamiento de Huelva, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, así como senadores, diputados nacionales y provinciales, y representantes de formaciones políticas, entre otros.

En la lectura de la declaración institucional, la alcaldesa ha lamentado "esta tragedia tan grande que nos ha roto de dolor" y ha expresado en nombre del Ayuntamiento de Huelva y de toda la sociedad onubense "nuestro más sentido pésame y profunda solidaridad con las víctimas, las personas heridas y sus familias. Huelva llora a sus hijos e hijas y siente el dolor de sus familias", ha dicho.

"Nos duele cada vida truncada, nos preocupa cada persona herida y nos conmueve el sufrimiento de quienes hoy atraviesan momentos de angustia y de incertidumbre. En situaciones así las distancias desaparecen y los pueblos se sienten más unidos que nunca por un mismo sentimiento de humanidad, apoyo y consuelo", señala el manifiesto.

Por ello, ha querido "trasladar un agradecimiento sincero y profundo al pueblo de Adamuz, a sus vecinos y vecinas", por "la ejemplar muestra de solidaridad, generosidad y entrega demostrada desde los primeros instantes con todos los afectados".

Igualmente, la alcaldesa de Huelva ha hecho extensivo el agradecimiento a "todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los servicios de emergencia y al personal sanitario que han intervenido con profesionalidad, rapidez y vocación de servicio", así como a "la provincia de Córdoba en su conjunto" que ha sabido "estar a la altura con responsabilidad, coordinación y solidaridad".

"Al Ayuntamiento de Córdoba y a los centros hospitalarios de la ciudad que han atendido a los heridos con una profunda humanidad, a las Administraciones que de manera leal y coordinada se volcaron desde el primer momento para ayudar a los afectados y a sus seres queridos", ha proseguido.

Por ello, ha señalado que desde el Ayuntamiento de Huelva reiteran nuestra total disposición institucional para colaborar en todo aquello que sea necesario y reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la dignidad y el respeto que merecen las víctimas.

"Hoy Huelva se detiene, guarda silencio y abraza desde la emoción y la cercanía a quienes más lo necesitan que el recuerdo de las víctimas permanezca siempre en nuestra memoria colectiva y que la solidaridad sea el camino que nos una frente a la adversidad", ha concluido.

MÁS DE LA MITAD DE MUERTOS SON DE HUELVA

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía ha expresado "su más profundo dolor y la más absoluta consternación por el tristísimo suceso que hoy nos reúne en la ciudad de Huelva; y con el dolor y la consternación trasladar también el abrazo de todo el pueblo andaluz a quienes han sufrido la pérdida de seres queridos en el accidente ferroviario de Adamuz".

Igualmente, ha destacado la "generosidad inmensa" de los vecinos de ese maravilloso pueblo cordobés de Adamuz, "que de forma espontánea y, tengo que decir, altruista, salieron en auxilio de las víctimas con todo lo que tenían, sin regatear ningún tipo de esfuerzo, un bonito y ejemplar ejercicio de humanidad que los hermanó con esta tierra de Huelva", por lo que ha aplaudido la iniciativa de vincular al municipio de Adamuz con la capital y con la provincia", porque, "sin duda alguna, Adamuz y sus habitantes, sus vecinos, forman parte también de la provincia de Huelva".

Moreno ha remarcado que más de la mitad de los 45 fallecidos son de la provincia onubense, un total de 27 personas, por lo que es la provincia que "con más dureza ha sufrido el golpe de esta tragedia" y ha anunciado que, además de participar en el homenaje de Estado a las víctimas el próximo 31 de enero, se sumará la Misa funeral que se celebrará en la Catedral de La Merced de Huelva el próximo día 29.