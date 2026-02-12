Huelva inaugura una nueva edición del programa 'Cognitiva-Mente' con "récord de participación"

Inauguración de una nueva edición del programa 'Cognitiva-Mente' en Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha inaugurado esta semana una nueva edición del programa 'Cognitiva-Mente', una iniciativa de estimulación cognitiva dirigida a personas mayores y desarrollada en colaboración con Cruz Roja, que este año alcanza "un récord histórico con 410 personas inscritas".

Según informa el Ayuntamiento en nota de prensa, el acto ha tenido lugar en el Centro Social Cristina Pinedo y ha contado con la participación la presidenta provincial de Cruz Roja en Huelva, Patricia Mauri; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Familia, Empleo y Vivienda, Adela de Mora; y Juana Urdeneta, monitora del proyecto.

Durante su intervención, la alcaldesa ha destacado la "excelente acogida" del programa y su "impacto en la calidad de vida de los mayores onubenses". "Estoy encantada de inaugurar una nueva edición del programa 'Cognitiva-Mente', un proyecto que mantiene una altísima demanda y que este año vuelve a batir récords, con 410 personas inscritas y ocho grupos activos", ha señalado Pilar Miranda.

La primera edil ha subrayado que la mayoría de los participantes repiten edición tras edición, aunque también se suman nuevas incorporaciones "gracias al boca a boca", lo que demuestra, a su juicio, "el valor real de un programa que funciona, que gusta y que aporta bienestar, autoestima y seguridad a nuestros mayores".

El programa se desarrollará en dos periodos, de febrero a junio y de septiembre a diciembre, con talleres repartidos en distintos centros de Servicios Sociales de la ciudad: Gota de Leche, Cristina Pinedo, Joaquín Martín del Torrejón, Lazareto, Los Desniveles de La Orden, así como un grupo común con la participación de asociaciones vecinales y de mayores.

En total, se celebrarán ocho talleres semanales, doblando turnos en algunos centros para atender la alta demanda. 'Cognitiva-Mente' ofrece talleres de estimulación cognitiva centrados en el refuerzo de la atención, la concentración, la memoria, el pensamiento crítico, la creatividad y la flexibilidad mental, además de trabajar la toma de decisiones y la resolución de dilemas.

Se trata de un programa, según ha resaltado la alcaldesa, "que no solo ayuda a mantener la mente activa, sino que también promueve hábitos saludables, como una alimentación sana y la práctica regular de ejercicio físico, fundamentales para mejorar la autoestima y la autonomía personal".

Asimismo, Miranda ha puesto en valor el componente social del proyecto porque "estos encuentros fomentan la convivencia, las relaciones sociales y ayudan a combatir la soledad no deseada, un reto especialmente importante en las personas mayores".

La alcaldesa ha reiterado el "compromiso firme" del Ayuntamiento de Huelva de seguir colaborando con Cruz Roja para impulsar el envejecimiento activo en todos los barrios de la ciudad. Finalmente, ha recordado que el Ayuntamiento, integrado en la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores impulsada por la OMS y el Imserso, trabaja junto a la Universidad de Huelva en la elaboración de un Plan de Acción para mejorar el envejecimiento activo en la capital, invitando a los mayores a participar en este proceso a través del área de Participación Ciudadana.