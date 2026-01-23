Huelva llora la muerte del exjugador y exdirector deportivo del Recreativo, Manolo Toledano

Luto en el mundo del fútbol onubense por la muerte de Manolo Toledano. - RFAF

HUELVA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Huelva llora este viernes la muerte, a los 60 años, del que fuera jugador y director deportivo del Real Club Recrativo de Huelva, Manolo Toledano, cuyo fallecimiento anunciaba el club este jueves, tras lo que se han sucedido numerosas muestras de condolencia y cariño, tanto desde la ciudadanía como de las instituciones onubenses.

De este modo, el Recreativo señalaba en sus redes sociales que lamentaba "profundamente" comunicar el fallecimiento de Toledano, "compañero y una de las grandes leyendas de nuestro club". "Le damos nuestro más sincero pésame a la familia y amigos de una persona muy querida dentro de la familia recreativista. El cielo hoy es más albiazul, nunca te olvidaremos. Descansa en paz, 'Tole'", remarca el comunicado.

Toledano jugó en el Atlético Onubense y el Recreativo de Huelva, con el que debutó en segunda división con 17 años y, tras ello, se marchó al Linares CF en 1986 para ser fichado en 1989 por el CD Málaga de primera división y dos años más tarde volvió al Recreativo, donde se retiró. En su trayectoria deportiva también fue jugador del Xerez CD, Levante UD, Polideportivo Almería.

La alcaldesa de Hueva, Pilar Miranda, señaló en sus redes sociales que Huelva está viviendo días "duros" --en referencia también al accidente ferroviario de Adamuz que ha dejado en la provincia 27 muertos--. "Manolo Toledano nos deja muy joven, produciéndonos una gran pena. Hemos perdido un gran profesional y una maravillosa persona. Mi más sentido pésame a su familia y a todos los Recreativistas. Una gran pérdida", remarcaba Miranda.

También han mostrado sus condolencias desde la Diputación de Huelva, que expresaba su "más sincero pésame" por el fallecimiento de Manolo Toledano, "figura clave en la historia del Recreativo de Huelva". "Nuestro apoyo y cercanía a su familia, amigos, así como al club y a la afición recreativista", señalaba.

La Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) destacaba que Toledano era "patrimonio de nuestro fútbol" y que este deporte se suma en Huelva "en un respetuoso silencio para despedirlo con honores". La federación remarca que Toledano era "un referente absoluto que defendió con pasión y profesionalidad los escudos más emblemáticos de nuestra tierra, desde su amor eterno por el Recreativo de Huelva hasta su huella imborrable como técnico y director en clubes como el San Roque de Lepe, Cartaya o Ayamonte, su vida fue una lección constante de entrega al balompié onubense".

"Perdemos a una figura clave en los banquillos y despachos, pero ganamos una leyenda que unió a toda la provincia bajo un mismo sentimiento. Desde la RFAF Huelva enviamos nuestro más sincero pésame a familiares y amigos. ¡Gracias, Míster, tu legado es eterno!", culminaba el comunicado.

Dentro del mundo del fútbol onubense, el Sporting Club de Huelva ha trasladado su "más sentido pésame" al Real Club Recreativo de Huelva por el fallecimiento de Toledano y subraya que "siempre fue una persona cercana y con un trato exquisito hacia nuestro club". "Todo nuestro cariño y apoyo para su familia, amigos y la familia recreativista".

Las muestras de cariño y respeto se han sucedido desde el jueves por la noche y a lo largo de esta mañana, desde la ciudadanía hasta las peñas recreativistas, clubes deportivos de Huelva, compañeros de profesión y el mundo periodístico. Su musa funeral se celebrará a las 17,00 horas de este viernes en el tanatorio de Punta Umbría.