Huelva se posiciona como segunda provincia en cuanto a viajeros de hoteles rurales durante 2024

Huelva se ha posicionado durante 2024 como la segunda provincia andaluza en viajeros que se han hospedado en alojamientos rurales, según los datos provisionales que ha publicado recientemente el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press.

De este modo, durante 2024, 50.172 viajeros se hospedaron en los alojamientos turísticos de la provincia, sin embargo esta cifra supuso un ligero descenso con respecto al 2023, en el que se contabilizaron 50.783 turistas. Asimismo, durante el pasado año los visitantes realizaron 113.773 pernoctaciones, lo que representa un 14,13% menos que el año anterior en el que se registraron 132.504 estancias.

Tan solo la provincia de Málaga superó a la onubense en cuanto a viajeros, ya que contabilizó 141.791 viajeros, mientras que en pernoctaciones fue superada por la provincia malagueña con 754.454 estancias y Sevilla con 114.763. Además, a nivel autonómico, los hoteles andaluces fueron visitados por 405.685 turistas y se registraron 1.439.053 pernoctaciones.

Por otro lado, el turista nacional eligió preferentemente los hoteles rurales de la provincia, puesto que aglutinaron a 46.256 viajeros españoles y 101.900 pernoctaciones, mientras que de estancias de ciudadanos extranjeros se contabilizaron 11.873 y 5.440 viajeros, lo que supone un descenso con respecto al año anterior.

Además, la estancia media durante 2024 fue de 2,3 días, que supone una cifra inferior a la de 2023 (2,6), mientras que la estancia media del turista extranjero aumenta hasta los 3,0 días, que desciende con respecto al año anterior, que se situó en 3,2.

Por su parte, el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche fue la cuarta zona más visitada de las que son objeto de estudio del IECA, puesto que durante 2024 se contabilizaron 22.515 turistas y 57.134 pernoctaciones, de los cuales 19.846 fueron turistas nacionales y registraron 48.539 estancias.

Por otro lado, hay que resaltar que la provincia ha contado con 156 establecimientos de media que han ofertado 1.389 plazas, generando, a su vez, 313 puestos de trabajos y obteniendo el 39,30% de ocupación durante el fin de semana, que es el porcentaje más alto de todas las provincias andaluzas.

CAMPINGS

Por otro lado, el IECA también ha publicado los datos de los campings de Huelva en 2024, los cuales registraron 228.132 visitantes, un 8,98% menos con respecto a 2023, mientras que se realizaron 1.706.833 pernoctaciones, es decir, un 18,73% más que el año anterior.

Esta cifra de visitantes supone que Huelva es la tercera provincia solo superada por Málaga, con 323.806, y Cádiz, con 420.110, mientras que a nivel andaluz el pasado año se registraron 1.487.388 viajeros y 6.674.581 pernoctaciones.

Sin duda, el turismo nacional es el que más frecuenta este tipo de establecimientos hoteleros, ya que 179.447 viajeros proceden del país, registrando 1.536.004 estancias. Por su parte, el turismo internacional congregó a 48.685 visitantes, principalmente alemanes (13.113), y 170.828 pernoctaciones.

Por otro lado, el IECA también refleja la estancia media de los turistas de campings, que en esta ocasión se eleva a 7,48 días, la más alta de la comunidad.

Por zonas turísticas estudiadas por el IECA, el Parque Natural de Doñana recibió un total de 34.172 visitantes y 104.476 estancias, siendo el turismo nacional el mayoritario y con una estancia media de 3,06 días.

Por zonas costeras estudiadas por el IECA, la Costa de la Luz recibió un total de 217.898 visitantes y 1.684.911 estancias, siendo el turismo nacional el mayoritario y con una estancia media de 8,81 días.