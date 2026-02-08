Huelva promociona su turismo de golf en el salón Golf Messe de Zúrich

Turismo de golf en el salón Golf Messe de Zúrich (Suiza). - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través de la Agencia Destino Huelva, ha difundido estos días la oferta turística de la provincia onubense y, en particular, los recursos del destino en el segmento del golf en el salón Golf Messe, encuentro que ha tenido lugar en la ciudad suiza de Zúrich en el marco de la feria Fespo World of Travel.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, técnicos de la Agencia Destino Huelva, acompañados por representantes del Precise Resort El Rompido, han participado en este evento de carácter mixto, profesional y público final, en el que se ha podido ofrecer una detallada información sobre el destino Huelva y muy específicamente sobre su oferta de golf. Durante varios días, los técnicos han podido contactar con operadores especializados, con los que ya se viene trabajando, así como con el público final, quienes buscan escapadas de pequeños grupos o familiares que encuentran en nuestro destino una variada oferta de golf.

De esta forma, la provincia onubense se ha presentado en Zúrich como una "excelente opción" con su oferta de instalaciones deportivas de calidad, un "entorno natural único" y una oferta hotelera y gastronómica "de primer nivel". La climatología, que ofrece un "clima envidiable" durante la temporada de golf, es otro de los aspectos que ha impactado positivamente a los visitantes, quienes reconocen en Huelva un "destino perfecto" para la práctica de este deporte.

La buena conectividad aérea, tanto desde los aeropuertos de Faro como de Sevilla, también facilita el acceso de los turistas suizos al destino y es otro de los aspectos que se ha puesto de manifiesto en este evento.

Huelva ha estado presente, al igual que el resto provincias andaluzas, en el expositor de Turespaña, en esta Feria Golf Messe de Zúrich, que ha acogido a 180 expositores de carácter internacional y alrededor de 50.000 asistentes.

En suma, el mercado suizo cuenta con más de 102.000 golfistas federados, con un poder adquisitivo medio alto que buscan destinos en el sur de Europa, en el que la provincia de Huelva juega una "importante opción" para poder ser destino final.