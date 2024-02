Huelva.- El PSOE de Huelva lleva a Pleno la "recuperación" de la Concejalía de Igualdad que "el PP eliminó"

HUELVA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista va a llevar al próximo Pleno "la recuperación" de la Concejalía de Igualdad, "eliminada por el actual equipo de Gobierno". La viceportavoz socialista, María Teresa Flores, ha explicado que esta iniciativa forma parte de la moción que el PSOE ha presentado con motivo del '8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer'.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva, María Teresa Flores, ha indicado que la alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, "suprimió esta concejalía nada más llegar a la Alcaldía hace ya ocho meses". Lo hizo, según la socialista, "a petición de Vox tras firmar su pacto de investidura con la ultraderecha".

La dirigente del PSOE ha lamentado que "la alcaldesa antepuso sus intereses partidistas a los derechos de las mujeres y optó por tener una legislatura con una mayoría garantizada atando los dos votos de Vox, antes que la igualdad". Por eso, "es el momento de rectificar, de reconocer que se equivocó y de restituir de inmediato la Concejalía de Igualdad que nunca debió desaparecer".

"Principalmente, porque su socio no cree en la igualdad y niega la violencia de género que ha acabado con la vida de 1.243 mujeres desde que hay registros en 2003. No se le puede dar alas a quienes rechazan la existencia de un problema tan grave. Porque acabar con las violencias contra las mujeres requiere de la implicación de toda la sociedad, de toda la ciudadanía y de todas las administraciones y este Ayuntamiento no puede quedarse al margen de esa lucha solo para contentar a Vox", ha aseverado.

La concejal del PSOE ha subrayado que "en la consecución de la igualdad real hay que mostrarse firmes frente a ninguneos, tibiezas y negacionismo", porque "el progreso de nuestra sociedad depende de alcanzar una comunidad igualitaria, más equitativa, más feminista y en definitiva, más democrática".

Desde el PSOE pretenden que este 8M se reivindique el papel de lo local en la lucha por la igualdad. Por ello, la moción socialista recoge que se solicita al Ayuntamiento que promueva "una verdadera agenda feminista" de la mano de las asociaciones y colectivos que luchan por la igualdad y que "se cuente en las decisiones de esta materia con el Consejo Local de la Mujer como un órgano de participación y también de decisión". También se le insta a la Junta de Andalucía a poner en marcha políticas contra la brecha salarial.

Por último, María Teresa Flores ha lamentado que "un año más no sea posible aprobar una declaración institucional por el bloqueo de Vox a las políticas de Igualdad y que el Partido Popular, para no enfadar demasiado a su socio, haya presentado una moción de mínimos".

EXPLICACIONES SOBRE EL TALLER

Por otro lado, el PSOE va a preguntarle al equipo de Gobierno sobre el "taller machista" organizado por este Ayuntamiento bajo el nombre 'Mujer y Sostenibilidad: Hogares Saludables - Libre de Tóxicos'. "Es el momento de que Pilar Miranda asuma su responsabilidad y deje de poner en el foco a las trabajadoras municipales del área de Igualdad para desviar la mirada".

La viceportavoz del PSOE ha insistido en que "todo el país ha sido testigo de esta barbaridad y el equipo de Gobierno mira hacia otro lado, pone excusas y opta por intentar matar al mensajero", ya que "opta por atacar al PSOE dirigido especialmente a las mujeres y que pretendía enseñarnos a usar productos del hogar ecológicos".

Por último, ha señalado que "no se puede gobernar desde la soberbia que te impide reconocer un error tan grave como este", por lo que los onubenses "merecen que su alcaldesa y los concejales se hagan responsables de sus decisiones", y "si algo se hace mal, se asume, se pide perdón, se aprende y se rectifica. Eso es gobernar".