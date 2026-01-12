Huelva reconoce al tenor Guillermo Orozco y a Toni González como Hijos Predilectos

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, anuncia las Medallas de Huelva 2026. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha anunciado esta lunes las Medallas de la Ciudad 2026. De este modo, El Día de Huelva 2026 reconoce, a título póstumo, al tenor Guillermo Orozco y al presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, Toni González, como Hijos Predilectos.

De otro lado, Diego Velo, referente en el desarrollo de la agricultura en la provincia, será Hijo Adoptivo y las medallas se otorgarán a la empresa Hermanos Castaño, Manoli Vázquez, Jaime de Vicente, David de Miranda, CD Piragüismo Tartessos, Olvido Garrido, Hermandad de la Santa Cruz, Rafael Núñez y la Asociación Española contra el Cáncer.

Se trata de la propuesta que elevará el equipo de Gobierno al Pleno de Honores y Distinciones que tendrá lugar el 20 de enero y que se entregarán posteriormente en el solemne acto institucional incluido en el Programa de las Fiestas de San Sebastián, que se celebrará el viernes 23 de enero, a las 20,00 horas, en el Gran Teatro.

La alcaldesa ha recordado que "el Día de Huelva es uno de los días más emocionantes porque es el día en que la capital reconoce el trabajo y la trayectoria de personas e instituciones onubenses que han brillado en su compromiso con esta ciudad". De esta forma, ha confirmado en primer lugar la concesión del título de Hijo Predilecto a título póstumo al reconocido tenor onubense Guillermo Orozco, "que nos dejó demasiado pronto, pero aún así tuvo una trayectoria profesional impecable que le llevó a ganar 14 premios internacionales".

Guillermo Orozco extendió su arte y su legado a distintos puntos del planeta, pero siempre volvía a su tierra. Medalla de Huelva, es de todos conocidos el amor que sentía por su ciudad, de la que siempre decía que no cambiaría por nada. Fue un tenor de talla internacional, que profesionalmente abarcó todos los géneros líricos y actuó en los principales teatros españoles y extranjeros, bajo la dirección de los mejores directores musicales.

Igualmente, Miranda ha anunciado que el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, Toni González, será también nombrado Hijo Predilecto de la ciudad, "porque con su incansable trabajo ha conseguido que la Semana Santa onubense viva su mejor momento, un trabajo que ha alcanzado su máximo esplendor con la Magna Mariana que vivimos el pasado mes de septiembre".

El título de Hijo Adoptivo se concede a Diego Velo, referente en el desarrollo de la agricultura de la provincia y heredero de un legado familiar con más de 125 años de historia. Su vida está ligada al campo, "al olor de la fruta, y al dulzor de las moras, una de las riquezas onubenses siga siendo un referente dentro y fuera de nuestras fronteras".

MEDALLAS DE HUELVA 2026

El Ayuntamiento de Huelva reconocerá con la Medalla de Huelva a la empresa Hermanos Castaño, a Manoli Vázquez, a Jaime de Vicente, a David de Miranda, a CD Piragüismo Tartessos, a Olvido Garrido, a Hermandad de la Santa Cruz, a Rafael Núñez y a la Asociación Española contra el Cáncer.

De este modo, la Medalla de Huelva a la Economía es para la empresa Hermanos Castaño S.L. Allá por los años 1880-1890 arrancaron el negocio en Cumbres Mayores, y es en 1890, cuando Dionisio Castaño Fernández (bisabuelo) decide abrir un almacén en Huelva capital y ampliar la comercialización de sus productos de cerdo ibérico e introducir otros. A mediados de los 50 el negocio comenzó a expandirse por Huelva y provincias limítrofes, con la que se consolidarán y ampliarán producciones y actividades.

La Medalla de Huelva a la Igualdad ha sido otorgada a Manoli Vázquez. Manuela Vázquez Garrido es una figura pionera del emprendimiento y del asociacionismo onubense, cuya trayectoria vital y profesional constituye un referente en la lucha por la igualdad real entre mujeres y hombres. En 1977 fue la única mujer que participó en el acto fundacional de la Federación Onubense de Empresarios, en un contexto empresarial claramente masculinizado. También creó en 1991 el Coro Andariego, que abrió nuevas oportunidades de participación social y cultural para mujeres de edad avanzada.

La Medalla de Huelva a la Cultura es para Jaime de Vicente, presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana y director del Otoño Cultural Iberoamericano desde su creación en 2008. Ha impulsado uno de los proyectos culturales más prestigiosos y continuados del territorio, con sede en Huelva y proyección internacional, abarcando disciplinas como la literatura, las artes plásticas, la música, la danza y el pensamiento.

La Medalla de Huelva al arte es para el torero David de Miranda, que en los últimos años ha protagonizado actuaciones "de enorme relevancia" en plazas "de primer nivel", alcanzando "algunos de los triunfos más destacados de la temporada taurina".

La Medalla de Huelva al Deporte ha recaído en el Club Deportivo Piragüismo Tartessos Huelva. Con esta distinción el Ayuntamiento reconoce a un club y a unos deportistas que están cosechando grandes triunfos dentro de sus respectivas categorías, tanto a nivel nacional como internacional.

La Medalla de Huelva a la Trayectora Empresarial es para Olvido Garrido Reyes, Fundadora Garma. Olvido Garrido Reyes es un ejemplo de mujer emprendedora y valiente que, unos años en los que las mujeres no lo tenían fácil, fue pionera en al fundar en Huelva la primera tienda especializada en moda flamenca de la capital, en el corazón de Isla Chica.

La Medalla de Huelva a la Tradición ha sido otorgada a la Hermandad de la Santa Cruz. Dicha hermandad tiene su origen en octubre de 1988, cuando un grupo de jóvenes cofrades impulsó una Tertulia Cultural Cofrade como germen de una Hermandad de Penitencia, bajo la guía espiritual del recordado don Carlos Núñez Vega, incorporándose plenamente a la nómina oficial de la Semana Santa de Huelva en 2012 y realizando su Estación de Penitencia cada Miércoles Santo desde la Parroquia de la Purísima Concepción.

La Medalla de Huelva al Trabajo se va a entregar a Rafael Núñez. El Bar Agmanir es uno de los establecimientos hosteleros más antiguos y emblemáticos de la capital, y 1976 y durante casi cinco décadas, Rafael Núñez ha desarrollado su labor profesional tras su barra, primero como empleado y, desde 2007, como propietario del negocio. Llegó con tan solo 16 años y ha permanecido vinculado al establecimiento durante 49 años ininterrumpidos, convirtiendo su trabajo diario en un ejemplo de constancia, esfuerzo y vocación de servicio.

La Medalla a la Solidaridad es para la Asociación Española contra el Cáncer, presente en la ciudad desde 1963. Por su trayectoria "ejemplar", su impacto social sostenido y su "firme compromiso con la dignidad, la salud y la esperanza", es "plenamente merecedora de la Medalla de Huelva a la Solidaridad".

INCORPORACIONES AL CALLEJERO

Junto a estas doce distinciones se incorporan al callejero de la ciudad a Ángela Ortega Garrido, a José Carlos Roca Prieto, a José Enrique Sánchez Núñez, a María Luis Sosa Fontenla y a Antonio Germán Pontón Práxedes.

Ángela Ortega Garrido, conocida como Angelita, fue la primera hermana mayor de la Hermandad de Penitencia de Nuestra Señora en su Dolor y una figura clave en la constitución y consolidación de la Hermandad del Prado. El parque infantil situado junto al Colegio Virgen de Belén llevará el nombre de José Carlos Roca Prieto en homenaje a su "ejemplar" trayectoria como docente y director del centro durante más de veinte años, así como a su destacada faceta artística como músico.

María Luisa Sosa Fontenla, conocida como la madre Luisa, dedicó su vida a la atención de los enfermos, las personas mayores y los más desfavorecidos en los años más duros de la posguerra. El recientemente fallecido Antonio Pontón Práxedes fue una figura de referencia en la Justicia onubense, ejerciendo como presidente de la Audiencia Provincial de Huelva entre 2012 y 2025 y como magistrado desde el año 2000.