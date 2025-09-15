Huelva reúne a más de 30 touroperadores internacionales en un encuentro profesional para impulsar el turismo de golf

HUELVA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huelva, a través de su ente autónomo Agencia Destino Huelva, la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, Asociación Internacional de Touroperadores de Golf (Iagto) y la Asociación de Campos de Golf de Huelva, integrada en el Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, han organizado este evento profesional que acogerá entre el 14 y el 19 de septiembre a más de treinta de touroperadores procedentes de Reino Unido, Irlanda, Noruega, Suecia, Suiza, Holanda, Alamania, Dinamarca, Francia, Islandia, Turkia, Estados Unidos y Canadá.

Según ha informado la administración provincial en una nota, cerca de una treintena de empresas andaluzas especializadas en la comercialización del turismo de golf participarán en este encuentro profesional a través de una jornada de trabajo que se celebrará en el CECA de Ayamonte. Durante esta sesión, las empresas podrán mantener reuniones con agenda cerrada con touroperadores internacionales, con el objetivo de planificar la comercialización de las próximas temporadas.

Dado el carácter desestacionalizador de este segmento --que se desarrolla en épocas distintas a la temporada alta de sol y playa--, estas acciones contribuyen a mantener activa la oferta hotelera y de servicios vinculada al golf durante todo el año.

Tras esta jornada profesional en el CECA de Ayamonte, los participantes tendrán la oportunidad de conocer toda la oferta de golf que presenta el Destino Huelva, con seis clubs en la actualidad que conforman ocho campos de golf, así como la oferta hotelera especializada en este segmento a lo largo de la costa, no solo de Huelva, sino de toda la comunidad andaluza.

Este encuentro profesional ha contado en su acto inaugural celebrado en el Club de Golf de Isla Canela con el vicepresidente de la Diputación y alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, José Correa; la delegada de Turismo, Comercio y Deporte, Teresa Herrera; la presidenta de la Agencia Destino Huelva, Ana Delgado y el presidente de la Asociación de Campos de Golf de Huelva, Tino Cordero, acompañado por el delegado de Iagto Callum Endicot.

El segmento de golf se consolida como el principal producto turístico desestacionalizador de Huelva, según ha destacado la Diputación Provincial, que ha subrayado el impacto económico y turístico de este deporte en la provincia. En 2024, el golf generó más de un millón de pernoctaciones, lo que representa aproximadamente el 25% del total registrado en el destino.

Además, durante la reciente presentación del Informe sobre el uso del agua en los campos de golf de Huelva, se pusieron de relieve datos relevantes en materia de sostenibilidad. Según el informe, solo el 1,1% del consumo total de agua en la provincia corresponde al riego de campos de golf. A su vez, por cada metro cúbico de agua utilizado, se genera un retorno económico de 147 euros, de los cuales 131 euros (89%) benefician directamente a otros sectores.

La Diputación ha recordado la importancia de la colaboración institucional que, desde hace años, mantiene con la Junta de Andalucía y la Asociación de Campos de Golf de Huelva para el diseño y desarrollo de planes de promoción destinados a captar tanto la atención de la touroperación internacional como del público final interesado en este segmento turístico.

Estas acciones promocionales se canalizan, entre otras vías, a través de los distintos circuitos nacionales de golf que se celebran anualmente y que atraen a un importante número de clientes directos procedentes de toda la geografía peninsular.