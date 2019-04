Huelva se suma a la apuesta por el estándar Passivhaus de construcción energéticamente eficiente

Publicado 19/04/2019 10:47:35 CET

La delegación en Andalucía de la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) sobre la construcción de edificios energéticamente eficientes, en colaboración con el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Huelva (COAATH), celebrará un seminario de dos jornadas técnicas los días 24 y 25 de abril para ofrecer formación puntera sobre este tipo de construcción.

Miembros de la plataforma de Edificación Passivhaus han informado a Europa Press de que las jornadas están especialmente dirigida a técnicos, constructores, promotores y personas interesadas en la construcción energéticamente eficiente, que quieran ampliar sus conocimientos sobre envolvente opaca, puentes térmicos, carpinterías, hermeticidad y ventilación controlada, "en definitiva, los principios básicos en los que se sustenta el estándar Passivhaus".

El seminario tendrá lugar en el Aula de formación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Huelva y durante la misma se explicarán con detalle los cinco principios básicos para la construcción de Edificios de Consumo Casi Nulo (ECCN) bajo el estándar Passivhaus.

Durante los días 24 y 25 de abril se darán las claves sobre la construcción bajo el estándar Passivhaus y se ahondará en los conceptos de envolvente opaca y puentes térmicos, renovación de aire, requerimientos, diseño y colocación de carpinterías y ventanas de altas prestaciones y claves sobre hermeticidad e infiltraciones.

Igualmente, se incidirá en ventilación controlada y equipos activos, modelización energética PHPP, certificaciones Passivhaus y presentación e introducción de Passivhaus Institut y la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP). Además de realizar un ensayo de Blower Door, la jornada finalizará con la presentación de la primera vivienda certificada en la provincia de Sevilla, la Passivhaus Herrera.

Según ha explicado Mario Garay Venancio, delegado de PEP en Andalucía "con este seminario queremos demostrar que el Passivhaus no es una construcción para el clima frío, como muchos inciden". La construcción Passivhaus en la Europa Mediterránea "requiere de medidas concretas y diferentes para la edificación de cara a un consumo casi nulo, pero es posible y con muy buenos resultados", tal y como han podido observar "a través de la rehabilitación de un edificio histórico a gran escala en Sevilla ".

La celebración de este seminario es fruto del convenio firmado entre PEP y el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) el pasado mes de octubre. Gracias a este acuerdo, la Plataforma se compromete a ofrecer jornadas o talleres de formación sobre el estándar Passivhaus a los colegios que integran la organización representada por el CGATE, como es el caso del COAAT Huelva, y los asistentes recibirán un certificado de aprovechamiento avalado por ambas entidades.

Nuestros hogares y los edificios donde trabajamos, estudiamos o que visitamos "son responsables de alrededor del 40 por ciento de la energía que se consume". Una solución con la que se puede avanzar "mucho" para disminuir este consumo está en "apostar" por casas y edificios energéticamente eficientes, bien mediante obra de nueva construcción, bien mediante la ejecución de una rehabilitación que garantice esa eficiencia hacia el consumo casi nulo.

En este sentido, el estándar "más extendido y contrastado a nivel mundial es Passivhaus", basado en cinco principios básicos: aislamiento térmico; la eliminación de los puentes térmicos, puertas y ventanas exteriores de altas prestaciones térmicas; la hermeticidad al aire de la envolvente; y la ventilación con un sistema mecánico con recuperación de calor que permite renovar el aire interior de manera constante y controlada sin perder la temperatura en el interior del edificio.

REIVINDICACIÓN DEL ESTÁNDAR PASSIVHAUS

La Directiva Europea 2010/31 exige a los estados miembros de la Unión que todos sus edificios públicos sean Edificios de Consumo Casi Nulo a partir del 31 de diciembre de 2018 y todos los edificios, sin excepción, lo sean a partir del 31 de diciembre de 2020. Por ello "urge" legislar para garantizar en España la edificación energéticamente eficiente.

En España aún no se ha hecho la transposición de la Directiva, sin embargo, hace más de un año la Administración empezó a reaccionar con una definición de ECCN como aquel que "satisfaga los requisitos mínimos que en cada momento se determinen en el Código Técnico de la Edificación". Según ha detallado Bruno Cuevas, presidente de PEP, "este resultado ambiguo, inexacto y claramente insuficiente, en lugar de ayudar creemos que genera confusión, lo que supone una traba importante al avance hacia el cumplimiento de las exigencias europeas en materia de construcción sostenible".

Desde la Plataforma de Edificación Passivhaus se han presentado alegaciones ante el nuevo proyecto del Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación (CTE) para tratar de avanzar hacia un nuevo CTE más completo y eficiente.

El objetivo de la Plataforma "no es que el nuevo CTE adopte totalmente y 'per se' los conceptos prestacionales del estándar Passivhaus para la construcción de ECCN, uno de los más exigentes del mercado, o la rehabilitación de otros existentes para aumentar su eficiencia energética, pero sí que los aproxime --han subrayado-- o, en cualquier caso, que no existan puntos de obstaculización o incompatibilidades directas entre ambos, a fin de permitir la aplicación del estándar en el proyecto, desarrollo y construcción de ECCN en España".