HuelvaLAB impulsa la digitalización empresarial con nuevas formaciones prácticas sobre IA y automatización

HUELVA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

HuelvaLAB ha iniciado el año 2026 con una agenda formativa centrada en la digitalización y la aplicación práctica de la inteligencia artificial en las empresas de la provincia. Durante el mes de enero el programa desarrollará dos "acciones claves" dirigidas a empresas, personas emprendedoras y profesionales que desean avanzar en sus procesos de transformación digital de forma estructurada y con criterios claros.

En una nota de prensa, la Diputación de Huelva ha explicado que la cita más inmediata tendrá lugar el martes 13 de enero con una Píldora Formativa Online bajo el título 'Digitalizar para ser "más eficiente" en 2026: dónde automatizar, cómo optimizar y qué áreas priorizar', una sesión especialmente diseñada para ayudar a las empresas a planificar el nuevo ejercicio con una visión estratégica y operativa.

La sesión se celebrará de 10,00 a 10,30 horas en formato online y contará con la participación de Fátima Hinjos, directora de Cuentas en PZT, con amplia experiencia en consultoría digital y una sólida trayectoria como mentora, tutora y docente en el programa Next Generation de ESIC University.

El contenido de la formación se construirá a partir de las preguntas que las personas inscritas envíen previamente, lo que permitirá abordar necesidades reales de las empresas y ofrecer orientaciones prácticas para ahorrar tiempo, reducir costes y mejorar la organización interna.

La participación es gratuita, previa inscripción, y las personas interesadas pueden formalizar su asistencia a través del formulario habilitado en el espacio de HuelvaLAB dentro de la web de la Diputación Provincial: https://www.diphuelva.es/huelvalab IA aplicada al marketing Además de esta primera acción formativa, HuelvaLAB desarrollará en su laboratorio creativo y práctico IALAB una formación presencial en dos sesiones sobre Uso avanzado de ChatGPT para Investigación de Mercados y Desarrollo del Plan de Marketing.

Las jornadas se celebrarán los días 21 de enero y 18 de febrero de 2026, en horario de 10,00 a 13,30 horas, en la sede de HuelvaLAB, ubicada en el Centro Agroexperimental de Empresas (carretera San Juan del Puerto a Niebla).

La formación será impartida por Carlos Ojeda, especialista en inteligencia artificial aplicada en empresas, y ayudará a las personas participantes a construir un sistema de trabajo sólido con ChatGPT para investigación de mercados, análisis competitivo, definición estratégica y diseño de planes de marketing completos y defendibles.

Asimismo, la institución provincial ha detallado que HuelvaLAB es una iniciativa de la Diputación Provincial de Huelva, coordinada por el Servicio de Tecnología de la Información, que actúa como Centro de Aceleración y Capacitación de Empresas Tecnológicas de la provincia.

Su objetivo es impulsar la innovación y la digitalización del tejido empresarial onubense, con especial atención a los sectores agrícola, ganadero y forestal, así como a otros ámbitos estratégicos de la economía provincial.

Desde HuelvaLAB se ofrece acompañamiento a empresas y proyectos mediante formación, mentoría, espacios de trabajo colaborativo y conexión con agentes del ecosistema innovador, además de programas de incubación y aceleración para iniciativas con potencial de crecimiento.

Las personas interesadas en participar en las actividades formativas de enero o en conocer las próximas convocatorias de la incubadora y aceleradora pueden obtener más información a través de la web de HuelvaLAB: https://www.diphuelva.es/huelvalab