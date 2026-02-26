Identificado por un falso aviso de emergencia en El Rocío (Huelva) sancionable con hasta 30.000 euros

Sala de Emergencias 062 de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva. - GUARDIA CIVL

HUELVA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Huelva ha identificado y propuesto para sanción a un ciudadano que alertó de "forma maliciosa" sobre una emergencia inexistente en El Rocío, informando del supuesto hallazgo de una persona sin vida. El autor de los hechos se enfrenta a una sanción económica desde los 601 hasta los 30.000 euros.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos ocurrieron cuando una persona alertó al Centro de Emergencias 112 que, en el interior de una vivienda de la aldea de El Rocío, existía una persona sin vida, activando de forma urgente a los servicios sanitarios y agentes policiales para su desplazamiento al lugar indicado.

Mientras los recursos de emergencias se desplazaban hasta el punto señalado, los agentes operadores de la Sala de Emergencias 062 de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, realizaron gestiones paralelas para ampliar información, detectando que la ubicación del terminal móvil desde donde se estaba realizando la llamada no coincidía con el lugar del aviso.

Tras diversas gestiones de comprobación y en colaboración con la central de emergencias 112, se pudo confirmar que se trataba de un falso aviso, procediendo de inmediato a la identificación del titular de la línea móvil con la que se realizó la llamada.

La persona que realizó la llamada será propuesta para sanción conforme a la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. Según el artículo 36.5, la realización de llamadas, avisos o comunicaciones inexistentes a los servicios de emergencia, que movilicen recursos públicos, es considerada una infracción con una multa económica desde los 601 euros hasta los 30.000 euros.

La Guardia Civil recuerda que el titular de una línea telefónica es el responsable legal de las acciones que se realicen con la misma. En el caso de que el terminal sea utilizado por una persona autorizada, como pueden ser los familiares, amigos o menores, la responsabilidad civil y administrativa del uso irresponsable puede recaer directamente sobre el titular del contrato.

Desde la Comandancia de la Guardia de Huelva se realiza un llamamiento a la ciudadanía que, un uso indebido de los servicios de emergencias no solo supone un gasto innecesario de recursos públicos, sino que también puede demorar o dejar de atender otras emergencias reales que estén ocurriendo ese mismo momento.