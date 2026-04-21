Una imagen satelital muestra amplias zonas de Doñana inundadas y cubiertas por un "inmenso" manto verde

Imagen del 15 de abril de 2026 del satélite Sentinel-2 de Doñana. - ESPACIO NATURAL DE DOÑANA

HUELVA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una imagen de satélite Sentinel-2, del 15 de abril, muestra cómo la primavera en Doñana muestra amplias zonas de marisma inundada y cubiertas con un "inmenso" manto verde, toda vez que la época reproductora de las aves continúa y ya se pueden observar los primeros polluegos.

Según informa el Espacio Natural de Doñana en sus redes sociales, consultados por Europa Press, la primavera se encuentra "plenamente instalada" en Doñana, ya que las aguas invernales han dado paso a "un inmenso manto verde de vegetación que cubre vastas extensiones de marisma".

Así lo corrobora la imagen del pasado 15 de abril del satélite Sentinel-2, en la que se puede observar esta situación del humedal con amplias zonas de marisma inundada donde la vegetación es protagonista, quedando únicamente los grandes lucios como el Membrillo, Mari López o El Lobo como superficies de aguas abiertas.

Además, la mayor parte de las aves acuáticas reproductoras se afanan en construir sus nidos, vigilar sus puestas o alimentar a los numerosos polluelos que se ven ya entre la castañuela, los almajos y la manzanilla de agua.

También destacan desde el Espacio Natural de Doñana la presencia de somormujos, andarríos, garzas reales, garcetas grandes, garcillas bueyeras, ánades reales, zampullines, milanos, martinetes, moritos, flamencos y "un largo etc." que "hacen de cualquier paseo por la marisma un espectáculo visual y sonoro inolvidable".