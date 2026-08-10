El incendio de Niebla (Huelva) no supera la provincia ni ofrece "ventana de oportunidad" manteniendo 681 desalojados

NIEBLA (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y director del Plan Infoca, Antonio Sanz, ha señalado que el objetivo ante el incendio declarado el pasado jueves, 6 de agosto, en el paraje de Raboconejo, en Niebla (Huelva), era evitar que las llamas alcanzaran El Madroño (Sevilla) y superaran el entorno de Berrocal (Huelva), algo que se ha logrado gracias a la línea de defensa establecida. Sanz ha destacado que el fuego "en absoluto" ha superado la provincia de Huelva, como ocurrió en 2004 con el incendio de Berrocal, y ha advertido de que este entorno "puede ser una zona complicada en cuanto a extensión, no en cuanto a población". Asimismo, ha señalado que no han tenido "ventana de oportunidad para sofocarlo" y que el incendio mantiene a 681 desalojados.

En una atención a medios desde el Puesto de Mando Avanzado, Sanz ha explicado que el viento continúa soplando de noreste y ha señalado que el incendio se ha dirigido hacia la línea de defensa establecida en el entorno de Berrocal, cuya población había sido evacuada de forma preventiva. En este contexto, ha destacado las "dificultades" y los "saltos tan tremendos" que ha dado el fuego durante la tarde, con focos secundarios que han llegado a desplazarse varios kilómetros. Esto provoca que las llamas no avancen únicamente en la dirección del viento, sino que generen nuevos focos en distintos puntos, lo que supone un "descontrol en cuanto a la dirección del incendio".

Asimismo, ha explicado que el incendio que ya supera las 20.000 hectáreas está registrando "fenómenos convectivos" que generan "las grandes columnas de humo y nubes que se han podido observar durante la jornada". En estas condiciones, ha señalado, el agua lanzada por los aviones no siempre llega al terreno con eficacia y puede favorecer la aparición de focos secundarios que han alcanzado hasta 3,5 kilómetros de distancia, llegando incluso a superar cualquier tipo de cortafuegos. Esta situación hace "ineficaz" el trabajo de los cortafuegos y dificulta también la intervención de los medios aéreos sobre el terreno.

"LO QUE PODÍA OCURRIR EN OCHO O DIEZ HORAS HA PASADO EN 15 MINUTOS"

En este contexto, ha explicado que durante la jornada ha sido necesario retirar personal por motivos de seguridad y ante el riesgo de que quedara aislado. "Hemos tenido que sacar transportadas en helicóptero a personas que corrían en serio peligro", ha señalado. Por ello, ha indicado que el incendio "se ha comportado como estaba previsto, de manera peligrosa y compleja", provocando que lo que "lo que podía ocurrir en ocho o diez horas ha pasado en 15 minutos".

"Todos los días se repite la misma historia y no se ha abierto hasta ahora ninguna oportunidad para afrontar el incendio", ha señalado Sanz, quien ha apuntado que recuerda a otros incendios "muy complicados" de los que se han vivido en la historia de Andalucía, en los que "durante muchos días tienes que estar defendiéndote del incendio, sin capacidad de poder atacar", ha apostillado.

En este contexto, ha señalado que durante la noche "se va a trabajar en el flanco derecho, norte, hasta la zona de límite de La Pata del Caballo para intentar evitar que se desplace hasta ahí". El objetivo, ha explicado, es "fijar y garantizar que no vaya a desarrollar más allá de La Pata del Caballo" y mantener la primera línea de defensa en el entorno de Berrocal.

Sanz confía en que el trabajo con maquinaria, el uso de fuego técnico y la intervención de los operativos terrestres permitan durante la noche consolidar estas líneas y evitar que el incendio continúe avanzando hacia el norte. No obstante, ha advertido de que las condiciones meteorológicas serán determinantes: "La noche puede tener condiciones que permitan desarrollar los trabajos, pero cada noche es un mundo". En este sentido, ha apuntado que los continuos cambios de viento pueden obligar de nuevo a los efectivos a retirarse sin completar sus objetivos.

Los trabajos se centrarán principalmente en el flanco derecho, en la línea norte-noreste, y en la defensa y consolidación del entorno de Berrocal. Al mismo tiempo, los operativos seguirán interviniendo sobre otros focos situados en la parte sur del flanco derecho y en el noroeste, que requieren actuaciones constantes mientras el incendio mantenga un comportamiento "tan irregular, complejo y peligroso".

UN TOTAL DE 681 EVACUADOS

En cuanto a los evacuados, el consejero ha señalado que actualmente son 681: 500 en la provincia de Huelva y 181 en la de Sevilla. Las medidas afectan a distintos núcleos de Niebla, Villarrasa, Berrocal, Zalamea la Real, Paterna del Campo y La Palma del Condado, en Huelva. También han sido desalojados preventivamente Las Delgadas y Montesorromero, pertenecientes a Zalamea la Real, así como El Madroño y sus pedanías de El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo, en Sevilla, permanecen en el centro habilitado en El Castillo de las Guardas.

Un total de 89 personas permanecen albergadas. De ellas, 32 se encuentran en el Teatro de Zalamea la Real: 25 procedentes de Berrocal, El Pozuelo y El Membrillo Alto, seis de Las Delgadas y una de Montesorromero. Otras cinco personas de Las Arenas y La Florida están alojadas en el Hotel Montearoma de Valverde del Camino, mientras que 52 vecinos de El Madroño permanecen en el albergue habilitado en el municipio.

Permanecen afectadas por la emergencia las carreteras HU-3106, A-493, HU- 5104, HU-4103, HU-6104, HU-6106, HU-6108, SE-6400, SE-6402, SE-5400 y SE-538.

AMPLIACIÓN DE MEDIOS POR EL INCENDIO

Más de 600 profesionales trabajan en la extinción del incendio: 314 de EMA Infoca, 250 de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 20 del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y 18 de la BRIF de La Iglesuela. El dispositivo cuenta con 169 medios terrestres, incluidos 14 buldóceres, y 23 medios aéreos: siete helicópteros semipesados, dos pesados y uno ligero; tres aviones anfibios ligeros, tres pesados y seis de carga en tierra, además de un avión de coordinación ACO.

Además, el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla mantiene durante la noche un dispositivo de 19 bomberos y nueve vehículos en El Madroño y la pedanía de El Álamo, mientras que Huelva capital se ha sumado a las labores de extinción con dos dotaciones de sus bomberos municipales.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha señalado que Guardia Civil continúa desplegada en la zona con 200 efectivos, tanto para realizar los cortes de tráfico, como para efectuar rondas y revisiones en los municipios desalojados en los últimos días y durante la jornada de este lunes. El objetivo es garantizar que no quede nadie en las localidades, salvo los operativos que deben permanecer trabajando, y proteger las viviendas y bienes de los vecinos.

Por último, el consejero ha pedido a la población que respete las órdenes de desalojo y ha insistido en que "nadie intente saltarse esa instrucción", ya que "no es una recomendación, es una obligación de estar fuera de su domicilio". Ha recordado que estas medidas se adoptan por motivos de seguridad y "después de mucho análisis por parte de los expertos" ante un incendio "enormemente peligroso, complejo", con consecuencias y reacciones imprevisibles debido a los fenómenos convectivos.

En esta misma línea, el delegado ha lanzado un mensaje de tranquilidad ante las imágenes del incendio visibles desde distintos puntos de Sevilla, incluida la capital, y ha asegurado que "estamos en buenas manos", con todos los dispositivos de emergencia operativos y con el compromiso de "no escatimar recursos". En este sentido, ha confiado en que la noche sea "un poco más favorable" que las jornadas anteriores.