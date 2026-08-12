El incendio de Niebla (Huelva) recorre 28.000 hectáreas tras una noche "compleja" aunque "se frena" su crecimiento

1110255.1.260.149.20260812122533 Zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva) - Francisco J. Olmo - Europa Press

Los medios aéreos tendrán que retirarse a las 19,30 por el eclipse

NIEBLA (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal declarado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) ha recorrido ya un perímetro de unas 28.000 hectáreas tras superar una noche "francamente compleja", marcada por continuos saltos de fuego, viento en contra e inversión térmica, según ha informado este miércoles el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

Así lo ha manifestado Sanz en declaraciones a los medios tras la reunión del Comité de Operaciones en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), donde ha señalado que, pese a las adversidades meteorológicas, los dispositivos de emergencia han logrado "ralentizar progresivamente" la capacidad de crecimiento de las llamas y centran sus esfuerzos en perimetrar el fuego, dentro de una estrategia que este miércoles se verá condicionada por la obligada retirada prematura de los medios aéreos a las 19,30 horas debido a las restricciones aeronáuticas vinculadas al eclipse solar.

El consejero ha subrayado que, aunque las cifras reflejan la magnitud de un "incendio terrible", el trabajo de contención está "dando sus frutos" en una emergencia que ha calificado como una "carrera de fondo llena de obstáculos". "Antes de ayer logramos reducir un 50% su crecimiento respecto al día anterior y ayer otro 50% extra; es decir, ayer creció solo un 25% con respecto a dos días antes. El objetivo de hoy sigue siendo cerrar puertas al fuego y reducir su energía".

El responsable de EMA ha detallado que la madrugada ha sido de "alta intensidad" defensiva debido a comportamientos "anómalos" del incendio, con saltos "de gran magnitud" que se produjeron "con viento en contra" y ha explicado que esta situación "obligó a desviar a contrarreloj a 15 retenes --unos 120 profesionales-- con maquinaria pesada hacia la zona noroeste para evitar la progresión del fuego en dirección a El Pozuelo, en el término de Zalamea la Real".

"Se ha logrado frenar e independientemente del gran esfuerzo, esa zona noroccidental se ha logrado estabilizar, evitando que los saltos se consolidaran", ha aseverado.

Para la jornada de este miércoles se prevé un escenario igualmente adverso debido a la meteorología, con "cambios continuos" en la dirección del viento que irá rolando desde el este hasta posicionarse de suroeste por la tarde, coincidiendo con las horas de mayor peligro. Además, "las inversiones térmicas registradas a primera hora han retrasado la incorporación efectiva de los medios aéreos".

No obstante, los frentes más activos y prioritarios para la jornada de hoy se concentran en el sector noreste --zona de Berrocal, población que ha quedado rodeada por las llamas sin sufrir daños en sus infraestructuras-- y en el sector este --zona de la Pata del Caballo, en Escacena del Campo--, donde se trabaja exhaustivamente para que el fuego no cruce la carretera que une El Álamo con Aznalcóllar. En contraste, ha subrayado que "el flanco sur presenta un comportamiento mucho más favorable y estable".

IMPACTO DEL ECLIPSE EN LOS MEDIOS

Las previsiones para este miércoles anticipan un escenario complejo. El viento, "que ha amanecido de componente este impulsando el fuego hacia el oeste, rolará progresivamente a lo largo del día siguiendo las agujas del reloj hasta situarse de suroeste por la tarde", lo que provocará "rachas fuertes y situaciones críticas durante las horas centrales", ha señalado Sanz.

A ello se le suman la presencia de "fenómenos convectivos y paveseos", así como una inversión térmica matutina que ha retrasado la incorporación efectiva de los aviones y helicópteros.

A este respecto, el consejero ha avanzado una condicionante "excepcional" para esta jornada como es la retirada obligatoria de la flota aérea a las 19,30 horas. "Por orden de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para toda España debido al eclipse solar, los medios aéreos solo podrán operar hasta esa hora. Es una medida general de seguridad aeronáutica que nos afecta de lleno, pero los operativos terrestres seguirán combatiendo a pie de campo", ha aclarado Sanz.

700 EFECTIVOS Y 681 EVACUADOS

Para hacer frente al avance del fuego, el dispositivo mantiene activa la Situación Operativa 2 del Plan Infoca y ha reforzado su personal hasta rozar los 700 profesionales sobre el terreno --695 efectivos contabilizados exactamente-- y 257 medios materiales.

El operativo cuenta con la intervención de personal de Infoca, la Unidad Militar de Emergencias (UME) --que ha sumado nuevos bulldozers y maquinaria pesada--, Consorcio de Bomberos y la Agencia de Emergencias, además de la colaboración logística de industrias locales y la aportación solidaria del chef José Andrés a través de World Central Kitchen.

De otro lado, un total de 681 personas permanecen bajo orden de alejamiento preventivo. De ellas, 62 se encuentran pernoctando en recursos de acogida habilitados por la Administración --31 en El Castillo de las Guardas, 26 en Zalamea la Real y cinco en un establecimiento hotelero de Valverde del Camino--, mientras que el resto se halla en primeras residencias o viviendas de familiares.

La Junta continuará permitiendo accesos puntuales y estrictamente coordinados para atender necesidades perentorias, como el cuidado de animales o la recogida de medicamentos.

Por último, Sanz ha recordado que el incendio mantiene cortadas al tráfico 11 carreteras de las provincias de Huelva y Sevilla --HU-3106, A-493, HU-5104, HU-4103, HU-6104, SE-6400, HU-6106, SE-6402, SE-5400, SE-538 y HU-6108--.

Finalmente, el consejero ha lanzado un mensaje de confianza hacia el operativo "a pesar de las dificultades" y ha señalado que "es una carrera de fondo llena de obstáculos, pero no hay riesgo de nuevos desalojos en este momento y cerramos puertas a una expansión superior; terminará ganándose la batalla al fuego".