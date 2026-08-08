El incendio de Niebla (Huelva) supera las 4.000 hectáreas ante la dificultad por los cambios de viento

Trabajos de extinción del incendio en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva). - CLARA CARRASCO / EUROPA PRESS

El dispositivo alcanzará los 26 medios aéreos en una jornada complicada "a partir de las 14,00 horas"

NIEBLA (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), Antonio Sanz, ha señalado que el incendio forestal declarado en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) supera la 4.000 hectáreas de extensión, "aunque no toda la superficie es quemada". Se mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 2, ante los continuos cambios de viento que están dificultando las labores de extinción.

"Este incendio tiene un comportamiento de cambio de viento constante, lo cual te destroza la estrategia de ataque al incendio que tienes, además te va abriendo el perímetro del incendio porque al cambiar el viento va abriendo nuevos frentes", ha explicado Sanz en una atención a los medios en el Puesto de Mando Avanzado en Niebla este sábado.

El vicepresidente primero de la Junta ha asegurado que a partir de las 14,00 horas "se espera que se vuelva a complicar el fuego" debido al cambio a viento del suroeste. "Hasta las 14,00 horas tenemos que volcar todas las actuaciones en la cabeza para que cuando vuelva a cambiar el viento, ya hayamos podido intervenir allí de manera eficaz", ha señalado.

Los trabajos de esta jornada se centran en confinar el flanco norte y la cabeza del incendio, al noreste, mediante maquinaria pesada, medios terrestres y quemas de ensanche. El dispositivo avanzará en dirección sureste por la pista de El Manzanito a El Guijo, con apoyo aéreo para controlar posibles focos secundarios.

El segundo objetivo es continuar esos trabajos y encerrar el incendio hacia el sur contra la A-493. El tercero consiste en establecer una línea de control en el cortafuegos situado al norte de la planta de reciclaje para limitar su avance entre las carreteras A-493 y HU-3106. Actualmente permanecen cortadas dos vías: la carretera HU-3106, entre Niebla y Valverde del Camino, y la A-493.

"El viento y la climatología no nos va a ayudar nada y por tanto el incendio va a depender de lo que logremos alcanzar hasta las 14,00 horas", ha subrayado el consejero.

UN DISPOSITIVO DE MÁS DE 300 EFECTIVOS

El dispositivo va a alcanzar los 26 medios aéreos, seis de ellos desplegados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en la jornada del sábado junto a 12 bulldozers, tres de la Unidad Militar de Emergencia (UME), que van a realizar labores de cortafuegos. A esto se añade 309 profesionales y 94 medios materiales, entre ellos figuran 215 profesionales del Plan Infoca y 60 militares de la UME, además de los bomberos del Consorcio Provincial de Huelva y el resto de organismos integrados en el dispositivo.

En tierra trabajan siete autobombas, siete máquinas pesadas, 14 grupos de bomberos especialistas, cuatro BRICA y siete técnicos de operaciones, además de personal de logística, agentes de Medio Ambiente, personal técnico y una Unidad Móvil de Meteorología e Incendios Forestales.

Dos bomberos forestales han resultado afectados y han sido atendidos por el dispositivo sanitario del plan, y uno de ellos permanece ingresado; aunque estable y asintomático en la unidad de observación del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

"Es de los incendios donde mayor nivel de maquinaria vamos a utilizar", ha destacado Sanz quien ha destacado la cooperación y coordinación de todas las administraciones involucradas en las labores de extinción.

En este sentido, el delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha asegurado que el ejecutivo central "está disponible si necesita mayor cantidad de efectivos de la UME". Dentro del dispositivo hay 130 componentes de la UME y 115 de la Guardia Civil.

La situación del incendio mantiene a 70 personas en alejamiento preventivo. Sanz ha indicado que practicamente todas eran de segunda vivienda y cinco personas han necesitado alojamiento en hoteles de la zona. Ha confirmado que se encuentran afectadas las áreas de Rabo-Conejo, Caballón, Tumbalejo, La Florida y Las Arenas.

El consejero ha confirmado que no hay zonas de afectación de viviendas o de personas que corran peligro. "Nadie debe regresar a una zona desalojada hasta que los responsables de la emergencia comuniquen expresamente ello", ha recordado Sanz quien ha señalado que la Guardia Civil tuvo que actuar la pasada noche para evitar que personas entraran en el perímetro del incendio.

Emergencias 112 Andalucía ha atendido 240 llamadas relacionadas con el incendio desde el primer aviso, recibido a las 18,34 horas del jueves. No constan atenciones sanitarias de gravedad asociadas al fuego.

"Pido máxima prudencia, máxima colaboración y agradecer a la población su comportamiento con carácter general en relación con entender este tipo de medidas", ha remarcado.