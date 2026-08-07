Elevan a situación operativa 2 el incendio de Niebla por su "inestabilidad" e incorporan la UME

NIEBLA (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), Antonio Sanz, ha activado la fase de emergencia, situación operativa 2, debido a la "inestabilidad" del incendio declarado el jueves por la tarde en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva). Las previsiones meteorológicas, especialmente el cambio en la dirección del viento, el ensanche de la cabeza del incendio y su avance, han aconsejado reforzar el dispositivo con medios adicionales y solicitar la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Así lo ha comunicado Sanz en un audio remitido a los medios, en el que ha explicado que "se han producido diferentes cambios de viento que han complicado tremendamente" la evolución del incendio. El viento, que inicialmente avanzaba hacia el oeste-suroeste, modificó posteriormente su trayectoria hacia el noroeste, dejando "pocas oportunidades" para su control. Según ha señalado, la evolución del incendio "sigue siendo compleja", ya que "la zona norte ha tenido una rápida evolución, lo que ha provocado un ensanchamiento del incendio y estamos teniendo escasas zonas de oportunidad".

No obstante, ha indicado que "se están empezando a cumplir las previsiones que teníamos, como anoche, de otro cambio de viento", que supondría "el cuarto cambio de viento radical" y que dirigiría el incendio hacia el sureste, "lo cual vuelve a situarnos en otra complejidad".

Sanz ha subrayado que "la agresividad que ha tenido en la cabeza del incendio, en la zona norte, y la evolución del perímetro" han provocado que la situación continúe siendo "compleja y difícil". Por este motivo, el Comité de Operaciones y la Dirección de la Emergencia han decidido elevar el incendio a situación operativa 2, especialmente "por la extensión que pueda alcanzar el incendio y por las previsiones de cambios de viento constantes".

UN TOTAL DE 66 DESALOJADOS

En cuanto a los desalojos, el consejero ha informado de que durante la tarde se han realizado nuevas evacuaciones preventivas de vecinos, de los que solo unos pocos han necesitado realojo en un hotel de Valverde del Camino. Estas actuaciones se suman a los desalojos efectuados el día anterior en las aldeas de Raboconejo y Caballón, con un total de 66 personas afectadas, 40 de ellas procedentes de la zona de La Florida. Asimismo, Sanz ha señalado que permanecen cortadas dos vías: la carretera HU-3106, entre Niebla y Valverde del Camino, y la A-493.

Durante la noche, las labores continuarán con los medios terrestres, tras la retirada de las unidades aéreas por el ocaso. En concreto, se encuentran desplegados sobre el terreno 70 bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un subdirector del Centro Operativo Provincial, un encargado, un técnico de supervisión, seis autobombas, una unidad médica, una unidad de meteorología, un módulo de mando, una unidad de sistemas y cinco bulldóceres.

A lo largo de la jornada se han desplegado un total de 24 medios aéreos --once helicópteros y 13 aviones--, junto con 150 efectivos terrestres. Asimismo, el trabajo de cinco bulldozers ha permitido ampliar este viernes el cortafuegos situado antes de la planta de residuos de Villarrasa.

De cara a la jornada de este sábado, está prevista la incorporación de nuevas brigadas de intervención en materia de incendios forestales, que se sumarán a las cuatro Brigadas de Refuerzo contra Incendios de la Comunidad Autónoma (Brica), así como a los equipos de bomberos forestales ya desplegados. En total, serán más de 150 profesionales los que continúen trabajando en la extinción de un incendio que mantiene su foco principal en la zona de Niebla y cuya evolución se está viendo condicionada por los continuos cambios de viento.