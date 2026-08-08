El incendio en Niebla (Huelva) continúa activo con 70 personas en alejamiento preventivo y más de 270 efectivos

1109611.1.260.149.20260808102558 Una aeronave del Infoca combate el incendio forestal declarado en la localidad onubense de Niebla. - Clara Carrasco - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), Antonio Sanz, ha confirmado que 70 personas se mantienen en alejamiento preventivo a consecuencia del incendio declarado el pasado jueves en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva).

Asimismo, continúa activado la fase de emergencia, situación operativa 2, debido a la "inestabilidad" del incendio que ha provocado la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Actualmente, el dispositivo del Plan Infoca lo componen 10 medios aéreos, 215 efectivos y 79 vehículos. Unas cifras a las que se suman 60 efectivos y 15 vehículos de la UME, según ha señalado el vicepresidente primero de la Junta en una publicación en la red social 'X'.

La UME ha subrayado que su equipo desplegado en el terreno está realizando trabajos de anclaje y progresión con su maquinaria pesada y el reconocimiento mediante drones en las zonas afectadas por las llamadas.

Las previsiones meteorológicas, especialmente el cambio en la dirección del viento, el ensanche de la cabeza del incendio y su avance, han aconsejado reforzar el dispositivo con medios adicionales y solicitar la incorporación de la UME.

Sanz explicaba en la noche de este viernes que "se han producido diferentes cambios de viento que han complicado tremendamente" la evolución del incendio. El viento, que inicialmente avanzaba hacia el oeste-suroeste, modificó posteriormente su trayectoria hacia el noroeste, dejando "pocas oportunidades" para su control.

Según ha señalado, la evolución del incendio "sigue siendo compleja", ya que "la zona norte ha tenido una rápida evolución, lo que ha provocado un ensanchamiento del incendio y estamos teniendo escasas zonas de oportunidad".

No obstante, ha indicado que "se están empezando a cumplir las previsiones que teníamos, como anoche, de otro cambio de viento", que supondría "el cuarto cambio de viento radical" y que dirigiría el incendio hacia el sureste, "lo cual vuelve a situarnos en otra complejidad".

Sanz ha subrayado que "la agresividad que ha tenido en la cabeza del incendio, en la zona norte, y la evolución del perímetro" han provocado que la situación continúe siendo "compleja y difícil". Por este motivo, el Comité de Operaciones y la Dirección de la Emergencia han decidido elevar el incendio a situación operativa 2, especialmente "por la extensión que pueda alcanzar el incendio y por las previsiones de cambios de viento constantes".