El Infoca da por estabilizado el incendio en el paraje Los Vuelos de Lucena del Puerto (Huelva)

Incendio declarado en el paraje Los Vuelos de Lucena del Puerto (Huelva). - INFOCA

HUELVA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoca han dado por estabilizado el incendio declarado a las 17,10 horas de este martes en el paraje Los Vuelos de Lucena del Puerto (Huelva). El segundo registrado en apenas 24 horas en el municipio del Condado onubense, además que este mismo paraje ya sufrió otro incendio hace justo una semana.

Así, según han indicado desde el Infoca a Europa Press, pese a que los efectivos están trabajando con mucho calor y algo de viento, han logrado estabilizar el incendio. En la zona permanecen diez efectivos por tierra y una autobomba para su control.

Se da la circunstancia que se trata el segundo incendio en apenas 24 horas que registra el municipio, ya que este lunes se declaró y se extinguió pasadas varias horas un incendio en el paraje Buenavista. Asimismo, hace justo una semana, el pasado 21 de julio, este mismo paraje sufrió otro fuego que logró extinguirse en el mismo día.