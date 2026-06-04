El Infoca despliega ocho medios aéreos y más de una veintena terrestres por un incendio declarado en Alosno (Huelva)

Imagen del incendio en el Carril del Cementerio, en el municipio onubense de Alosno.
Imagen del incendio en el Carril del Cementerio, en el municipio onubense de Alosno. - INFOCA
Europa Press Andalucía
Actualizado: jueves, 4 junio 2026 21:14
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ALOSNO (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha desplegado hasta ocho medios aéreos y más de una veintena de medios terrestres para combatir el incendio forestal declarado a las 18,50 horas de este jueves en el paraje Carril del Cementerio, en el municipio onubense de Alosno.

Según ha informado el Infoca a Europa Press, por aire operan un helicóptero pesado, uno semipesado y uno ligero, además de dos helicópteros de carga en tierra, dos anfibios ligeros y un helicóptero de coordinación.

En cuanto al dispositivo terrestre, trabajan en la zona seis grupos de bomberos forestales, dos brigadas de refuerzo contra incendios, tres técnicos de operaciones, un técnico de extinción y un agente de medio ambiente.

A este operativo se suman siete autobombas, una nodriza, una unidad móvil de meteorología y transmisiones, un repetidor móvil y una unidad médica ante incendios forestales.

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