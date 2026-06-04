Bomberos trabajan en la extinción de nuevo incendio en una planta de reciclaje de Almonte (Huelva)

Archivo - Camión de bomberos del Consorcio Provincial de Huelva.
Archivo - Camión de bomberos del Consorcio Provincial de Huelva. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA
Europa Press Andalucía
Actualizado: jueves, 4 junio 2026 17:29
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HUELVA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva trabajan en las labores de extinción de un nuevo incendio en la Planta de Reciclaje del paraje del Montehigo de Almonte (Huelva). Se trata del tercer incendio que se produce en este lugar.

Según han indicado desde el Consorcio a Europa Press, desde el Parque de Almonte se han trasladado dos camiones autobombas y cuatro bomberos, realizando tareas de control para evitar que se propague a masa forestal próxima y bajando el nivel de llama.

Se da la circuntancias que es el tercer incendio registrado en esta planta, ya que los pasados 19 de mayo y 20 abril tanto el Consorcio como el Infoca tuvieron que actuar para sofocar las llamas.

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