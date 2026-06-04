El Infoca da por controlado el incendio en el paraje Venta la Piedra de Almonte (Huelva)

Incendio en el paraje Venta la Piedra de Almonte (Huelva). - INFOCA

HUELVA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado el incendio que desde las 15,15 horas de este jueves afecta al paraje Venta la Piedra de Almonte (Huelva).

Según ha indicado el Infoca a Europa Press, el incendio afecta a una zona de pinar y no guarda relación con otro incendio registrado en una planta de reciclaje también en Almonte.

En la zona permanecen trabajando para lograr su extinción un grupo de bomberos forestales, un agente medioambiental y un camión autobomba.