El Infoca eleva a 17 los medios aéreos para las labores de extinción del incendio de Alosno (Huelva)

Imagen áerea del incendio de Alosno. - INFOCA

HUELVA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha aumentado en la mañana de este viernes los medios aéreos, hasta sumar 17 aeronaves, para las labores de extinción del incendio declarado este jueves en el paraje Carril del Cementerio de Alosno (Huelva) por la que se ha elevado el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Incendios Forestales en Andalucía a fase de emergencia, situación operativa 1.

Según ha informado el Infoca en su cuenta de la red social 'X', un total de 17 aeronaves se encuentran disponibles para poder controlar el incendio de alosno. Concretamente, se han habilitado tres helicópteros pesados, cuatro semipesados y uno ligero. Por otro lado, dos aviones de carga en tierra, cuatro anfibios ligeros, uno de coordinación y dos anfibios pesados del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

En cuanto al dispositivo terrestre, trabajan en la zona cinco grupos de bomberos forestales, cuatro brigada de refuerzo contra incendios, cuatro técnicos de operaciones, dos técnicos de extinción, el director del Centro Operativo Provincial, un técnico de logística, un encargado y dos agentes de medio ambiente.

A este operativo se suman ocho autobombas, una unidad avanzada de análisis y seguimiento de incendios forestales, una unidad móvil de meteorología y transmisiones, un repetidor móvil, un módulo oficina y una unidad médica ante incendios forestales.

Asimismo, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha elevado, a las 10,20 horas de este viernes, el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Incendios Forestales en Andalucía (Plan Infoca) por el incendio forestal de Alosno (Huelva) a fase de emergencia, situación operativa 1, toda vez que la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha subrayado que actualmente "no existe afección a la población".

Así lo ha indicado EMA en una publicación en X, consultada por Europa Press, en la que señala que los efectivos del Plan Infoca mantienen su intervención por tierra y aire para combatir el incendio.

Asimismo, ha solicitado a la población que siga las indicaciones de los servicios de emergencia sobre el terreno si están en el entorno del incendio, así como que no se acerquen para mirar ni para hacer fotos.

UN ÁREA DE 1.000 HECTÁREAS

Por su parte, el alcalde de Alosno, Francisco José Suero Toronjo, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que el incendio sigue activo, pero "están intentando que esté controlado a mediodía", toda vez que ha indicado que el perímetro del incendio alcanza las mil hectáreas.

Asimismo, ha destacado el "esfuerzo" de los vecinos que "se volcaron prácticamente con el incendio" durante la noche dada "la cercanía con la población", pero "el viento fue desplazando el fuego hacia la parte sur", por lo que "ya no hay riesgos prácticamente para la población., algún que otro diseminado dentro del fuego, pero todo controlado hasta el momento".

Además, el primer edil ha detallado que la zona afectada es de pasto, de dehesa y masa forestal. "Hay muchas zonas que solamente ha ardido pasto, pero en las monte bajo, el incendio ha hecho bastante daño. Pero esperamos que haya las islas verdes que le dicen dentro del fuego y no haya sido de tanta magnitud las hectáreas afectadas".

Sobre las causas del incendio, el alcalde no ha podido aportar ningún dato, ya que se "desconoce aún", pero la Guardia Civil y el Seprona están actuando sobre la zona".