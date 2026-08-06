Moreno pide "mucha precaución" tras un julio "terrible" en incendios: "Estamos en una situación de riesgo excepcional"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno atiende a los medios en el PMA del incendio forestal de los Gallardos. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apelado a la "máxima prudencia" y ha pedido "mucha precaución" a la ciudadanía tras un julio que ha calificado como "terrible" en materia de incendios forestales en la comunidad.

"Cada día hay una media de 15 conatos de incendios forestales en Andalucía. ¡Ni un solo riesgo! Por favor, máxima prudencia durante todo el verano. Prevención, cautela y algo que también es muy importante: la colaboración de todos", ha señalado este jueves en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Junto a la publicación, Moreno ha subido un vídeo en el que ha destacado el trabajo de los efectivos de la Agencia de Emergencias de Andalucía y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

"Andalucía cuenta con uno de los mejores dispositivos contra incendios forestales que hay en toda Europa. Es de las pocas comunidades que invierte más en prevención que en extinción, situando el presupuesto destinado en récord histórico", ha destacado.

Moreno ha subrayado que durante este verano la comunidad está viviendo este verano "estamos en una situación de riesgo excepcional". "Existen más probabilidades de que este incendio se vuelva una tragedia", ha aseverado el presidente de la Junta.

En esta línea, ha pedido a los ciudadanos que "eviten prácticas de riesgo" cuando realicen actividades este verano en bosques o montes.

"Un cristal, una colilla, una barbacoa, cualquier descuido puede tener consecuencias terribles", ha añadido.

"Ante la más mínima señal de un posible incendio, tenemos que avisar al 112. Entre todos, seremos más fuertes para combatir los incendios en Andalucía", ha concluido.