El Infoca moviliza efectivos a Nerva (Huelva) para paliar las incidencias ocasionadas por borrasca 'Claudia'

NERVA (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha indicado este domingo en declaraciones a Europa Press que desde el Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de Valverde del Camino (Huelva) se han desplazado a Nerva dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un encargado y dos autobombas para intervenir en la citada localidad a causa de las incidencias originadas por la borrasca 'Claudia'.

En concreto, han advertido que las consecuencias de las inundaciones "son bastante serias", motivo por el que están acometiendo "tareas de retirada de residuos, arboledas y ramas".

Asimismo, los diferentes efectivos desplazados a la zona están reacondicionando calles a través de "la retirada de agua y lodos" mediante el uso de camiones "con autobombas y turbobombas preparadas específicamente para este tipo de trabajos".

Al hilo, han previsto que el achique de agua que están llevando a cabo en las zonas con mayor acumulación de balsas de agua y lodo permita "adecentar los desastres" ocasionados por la borrasca 'Claudia' hasta que en las zonas más bajas del pueblo, las más afectadas, recuperen la normalidad.