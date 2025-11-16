El Ayuntamiento de Nerva (Huelva) convoca a la ciudadanía este lunes para exigir "una actuación urgente" por la borrasca

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Nerva (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE NERVA - Archivo

NERVA (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Nerva (Huelva), José Luis Lozano Álbez, ha convocado el próximo lunes, 17 de noviembre, a las 17,00 horas, en la puerta del Ayuntamiento a todos los ciudadanos para reclamar "una actuación urgente" sobre los cauces de la localidad, especialmente afectados por el desbordamiento del barranco de Santa María el pasado sábado tras las intensas precipitaciones registradas a causa de la borrasca 'Claudia'.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, Lozano ha pedido la participación ciudadana para que se liberen "de una vez por todas de este peligro que se cierne constantemente sobre todos nosotros".

Asimismo, el primer edil ha indicado que en mitad del temporal, sobre las 16,00 horas, recibió las primeras llamadas de los vecinos de El Pilar para advertir de la inundación que se estaba produciendo en la parte baja del barrio. Según Lozano, en ese preciso momento recibió "otra llamada de los vecinos de El Pozo Bebé", alertando sobre el desbordamiento del citado barranco.

En este sentido, el regidor ha señalado que lo único que pudieron hacer "fue poner todos los medios a nuestra disposición para arrimar el hombro", y ha justificado que lo único que pudieron hacer tras el desbordamiento es centrarse en "ayudar a los damnificados".

Por otra parte, ha querido agradecer la "inmediata implicación" de todo el vecindario en las labores de limpieza y ha anunciado que los "modestos medios municipales" con los que cuentan continúan en guardia para atender la demanda de cualquier ciudadano que requiera ayuda.