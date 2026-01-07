Se inicia la tala del pino de Fuentepiña (Huelva) tras no recuperarse del tornado pero tendrá 'una segunda vida'

Trabajos de tala del pino centenario de Fuentepiña, en Moguer (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE MOGUER

MOGUER (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

Este miércoles se han iniciado los trabajos de tala del pino centenario de Fuentepiña, en Moguer (Huelva), muy vinculado a la vida y obra de Juan Ramón Jiménez, ya que no ha podido recuperarse de los efectos del tornado que lo derribó en marzo de 2025. No obstante, el árbol tendrá una 'segunda vida'.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Moguer en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el pino de Fuentepiña fue derribado por un tornado en marzo de 2025 y desde entonces se ha trabajado para recuperarlo con diferentes procesos. Sin embargo, "su estado de deterioro ha hecho imposible su conservación".

Al respecto, desde el Ayuntamiento han señalado que el proceso se está llevando a cabo "con el máximo respeto hacia su valor histórico, cultural y simbólico".

El pino está ubicado en un paraje de los entornos de Moguer, en la finca Santa Cruz de Vista Alegre, justo a un costado de la casa de Fuentepiña, donde el Nobel escribió gran parte de su obra literaria. Contaba con alrededor de 19,50 metros de altura y 3,80 metros de perímetro y es considerado un símbolo dentro de la literatura juanramoniana.

De hecho, su popular burro Platero fue enterrado bajo este pino, según su obra. Además, está catalogado como árbol monumental de España y declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía, con la categoría de Sitio Histórico.

SEGUNDA VIDA

No obstante, desde el Ayuntamiento han anunciado que el árbol tendrá una 'segunda vida', ya que le va a someter a un tratamiento de barniz y gasoil y las distintas partes taladas se ensamblarán en un perfil metálico para que perdure en espacios ligados a la memoria del Nobel moguereño.

"De esta manera, el árbol que acompañó a Juan Ramón Jiménez en su refugio de verano seguirá presente en la memoria colectiva", han señalado desde el Consistorio.