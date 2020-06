Las inmobiliarias de Huelva destacan la "parálisis" del sector y afrontan el futuro "con precaución"

HUELVA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector de las inmobiliarias de Huelva ha señalado que la crisis derivada de la pandemia del coronavirus ha generado una parálisis "importante" y ha remarcado que afronta el futuro con "precaución" y "relativo optimismo", ya que ve que hay "movimiento e interés", pero preocupa "la situación económica que sobreviene".

Así lo ha indicado a Europa Press el presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), Diego Toronjo, quien ha señalado que desde el comienzo de la desescalada el sector está teniendo un despegue "relativamente bueno", pero "por las operaciones que ya estaban hechas con anterioridad al confinamiento y que se van a firmar ahora".

En este contexto, Toronjo ha subrayado que la situación actual es "compleja" porque "hay quien siguen con la intención de comprar y quien está a la espera de ver qué pasa con el mercado en cuanto a precios". En este sentido, ha remarcado que "la gente se interesa, pero en el momento real de la compra se lo piensan muy mucho, sobre todo por las expectativas que se están creando en cuanto al panorama económico".

En cuanto a la posibilidad de bajada de precios, Toronjo ha apuntado que no se atreve a pronosticar "con exactitud" qué pasará, pero entiende que los precios se tienen que reajustar "si más remedio" porque "la economía es la que va a mandar en el mercado" y "ya se empiezan a suavizar", pero "no en todas las zonas por igual".

En ese sentido, ha incidido en que, si hablamos de Huelva capital, "evidentemente no será lo mismo en zonas donde no se puedan desarrollar viviendas, como algunos puntos del centro en los que no hay espacio para construir". Por esto, cree que ahí "habrá un ajuste menor de precios", pero "en otras en las que aún no hay tanto desarrollo y no tiene colapsado el mercado inmobiliario al haber mayor número de inmuebles disponibles, la competitividad va a obligar al vendedor a ajustar precios para conseguir vender".

Con respecto a las empresas del sector, ha detallado que hay "algunas" que no van a volver a abrir, "aunque casi todas hay vuelto a retomar la actividad", a la par que ha reseñado que cree que "habrá cierre de negocios, como en todos los sectores".

Por esto, ha mantenido que, de momento, sí ven que hay "movimiento e interés" por el sector inmobiliario, pero le preocupa el futuro de la situación económica porque entiende que "todavía la realidad de la economía no se está viendo", ya que "estamos empezando a salir después de tres meses encerrados por el Covid y la gente no se atreve a gastar por los problemas que se prevén de pérdida de empleo, lo que repercutirá en el sector como en todo lo demás".

Asimismo, ha especificado que este es "un sector de primera necesidad, al ser la vivienda una necesidad básica", pero considera que "es difícil" hacer una previsión de cómo se desarrollará en el futuro ya que "aún no somos conscientes del momento tan complicado a nivel económico que vamos a sufrir a medio plazo".

ALQUILERES

De otro lado, Toronjo cree que la tendencia será hacia la demanda del alquiler más que a la venta y "habrá un giro" porque "probablemente las condiciones de financiación para la compra de viviendas se van a endurecer y no va a ser tan fácil que den créditos".

Asimismo, considera que los precios del alquiler también tendrán que ajustarse porque "Huelva es una ciudad con unos precios relativamente altos, teniendo en cuenta que hay poco tránsito de personas".

En este sentido, ha enfatizado que no sabe cual será el porcentaje de ese ajuste de precios, pero calcula que puede rondar "entre un cinco o un diez por ciento".