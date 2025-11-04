Instituciones muestran su rechazo al asesinato machista de la mujer de Moguer, segundo caso mortal en este año en Huelva

Acto de repulsa por el crimen machista de Moguer a las puertas del IAM en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las instituciones de la provincia de Huelva, Subdelegación del Gobierno, Ayuntamiento de Huelva y Junta de Andalucía han condenado y mostrado su rechazo este martes el asesinato de la mujer de 47 años en Moguer presuntamente a manos de su expareja, segunda víctima mortal por violencia de género en este año en la provincia, según confirmó el Ministerio de Igualdad.

Por un lado, una representación de los delegados territoriales de la Junta de Andalucía, acompañados de otras autoridades, asociaciones y empleados públicos, han guardado en la mañana de este martes un minuto de silencio, convocado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), en señal de repulsa.

Tanto el delegado de la Junta, José Manuel Correa, como la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Huelva, Laura Sánchez, han trasladado su pésame a la familia y condenado el fallecimiento de la mujer de 47 años, la segunda víctima mortal de violencia de género en Huelva en 2025, y han insistido en "la necesidad implicación de la sociedad para acabar con la lacra de violencia de género".

Asimismo, han señalado que en el momento que se tuvo conocimiento, se pusieron en contacto con la familia de la víctima, en este caso con su hija, y familiares que tenía en Moguer y "se pusieron todos los recursos a disposición de la familia.

"En este caso ha sido el programa de atención psicológica en crisis para la familia, sobre todo para la hija que estaba en un estado de shock y bloqueo ante el asesinato de su madre", ha explicado la directora del IAM.

Por otra parte, el delegado de la Junta ha subrayado que seguirán trabajando para "poner todos los medios necesarios a disposición de la ciudadanía, sobre todo las mujeres".

En este sentido, han recordado que los servicios especializados de la Junta de Andalucía cuentan con recursos y programas que están a disposición de las víctimas las 24 horas del día y los 365 días del año, como el teléfono 900 200 999 (gratuito y que no deja rastro).

Asimismo, el Ayuntamiento de Huelva también se ha sumado al acto de repulsa de la Junta de Andalucía, en el que la teniente de alcalde, Adela de Mora, ha condenado de "la forma más enérgica posible estas conductas y este sufrimiento que están teniendo muchas mujeres".

"Desde la Junta de Andalucía, desde el Ayuntamiento, todas las administraciones unidas estamos luchando para acabar con esta problemática de la sociedad y todos los esfuerzos que hagamos conjuntamente serán pocos, con el único objetivo que queremos es de que este brutal asesinato no se vuelva a repetir en ninguna mujer, ni de España, ni de nuestras ciudades, ni de nuestros municipios", ha subrayado.

Por otra parte, la Subdelegación del Gobierno también ha convocado un acto de repulsa al crimen de Moguer, en el que se ha guardado un minuto de silencio y la subdelegada del Gobierno, María José Rico, ha leído una declaración institucional.

Así, la subdelegada ha condena "firmemente" el asesinato por violencia de género de la mujer de 47 años y ha trasmitido el "más sentido pésame y apoyo a su familia, amistades y entorno". "Con este asesinato, son ya 34 las mujeres asesinadas en 2025 a manos de sus parejas o exparejas. 17 menores han quedado huérfanos en lo que va de año. Desde 2003, 1.329 mujeres han sido asesinadas en España por violencia de género", ha recordado.

"Asimismo, la violencia machista es una realidad estructural, sostenida en la desigualdad y la discriminación. Atenta directamente contra los derechos humanos fundamentales: la vida, la libertad, la integridad, la igualdad y la dignidad. Como sociedad democrática, reafirmamos nuestro compromiso: Ni una más. Ni una menos", ha concluido.