El Instituto de las Mujeres impulsa una nueva campaña sobre los derechos laborales de las temporeras de Huelva

Archivo - Temporeras de Marruecos en Huelva en una imagen de archivo. - SUBDELEAGCIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA - Archivo

HUELVA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, ha lanzado una nueva campaña de información y sensibilización sobre los derechos laborales de las temporeras, coincidiendo con el inicio de la recogida de fresa y frutos rojos en la provincia de Huelva, y para facilitar el "ejercicio de sus derechos".

La propuesta incluye un conjunto de infografías y vídeos con una orientación "clara" sobre "garantías fundamentales", así como los canales disponibles para solicitar apoyo, entre ellos, el servicio telefónico del Instituto Andaluz de la Mujer, entidad que colabora con el Instituto de las Mujeres en la difusión de esta campaña, ha indicado el Ministerio en una nota.

Algunas de las cuestiones recogidas en los materiales abordan la información sobre la duración de la jornada laboral, descanso semanal y durante la jornada intensiva, así como sobre las "vulneraciones" de derechos sociales en materia de empleo, salud y vivienda.

Las infografías elaboradas por el Instituto de las Mujeres están dirigidas a las temporeras marroquíes sobre sus "derechos básicos" y dónde acudir "en caso de necesitar ayuda" para ejercerlos. El material se encuentra disponible en español y en árabe y, se incluye un vídeo en dariya (lengua oral marroquí).

Este material se complementa con la 'Guía de Recursos para la atención y asesoramiento a trabajadoras migrantes en el contexto de la fresa y otros frutos rojos de Huelva', destinada a personal técnico y entidades sociales.

La publicación reúne procedimientos y servicios disponibles con el objetivo de "facilitar intervenciones ágiles y eficaces" por parte de entidades sociales y "también puede ser una herramienta de utilidad para las propias trabajadoras afectadas por esta problemática que persigan la restitución de sus derechos", destaca el Ministerio.

Cada año, aproximadamente 14.000 mujeres migrantes de Marruecos trabajan en Huelva durante la campaña de frutos rojos. La mayoría de estas mujeres son contratadas en origen, "muchas de ellas desconocen sus derechos, lo que aumenta su vulnerabilidad ante posibles abusos y explotaciones", indica el Ministerio de Igualdad.

Por ello, el Instituto de las Mujeres subraya que "reafirma su compromiso" de "trabajar con todas las partes implicadas", de cara a abordar estas problemáticas y "promover condiciones de trabajo justas y dignas para las temporeras".