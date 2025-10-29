Interrumpida la circulación ferroviaria entre Huelva y Sevilla por falta de tensión en la catenaria en San Juan

Archivo - Vía del tren a su paso por San Juan del Puerto (Huelva). - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

HUELVA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria entre Huelva y Sevilla se encuentra interrumpida desde las 12,15 horas por una falta de tensión en catenaria entre San Juan del Puerto y Huelva Mercancías, en la provincia onubense.

Así lo ha indicado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en la que informaban de la incidencia. De la misma manera, ha apuntado que en la zona se encuentra trabajando ya personal de Adif para solucionar esta incidencia "lo antes posible".

De otro lado, ha solucionado otra incidencia en la línea este miércoles, por que hubo que interrumpir la circulación entre Sevilla y Huelva debido una falta de tensión en catenaria entre Salteras y Huelva-Mercancías.

Por otra parte, la empresa pública Veiasa (Verificaciones Industriales de Andalucía S.A), adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, ha informado de que debido a la alerta roja en parte de la provincia se han cancelado las citas reservadas entre las 12,30 y las 14,00 horas en sus estaciones de Tharsis, San Juan del Puerto, Huelva y La Palma del Condado.