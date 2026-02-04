Interrumpida la circulación ferroviaria entre Jabugo y Valdelamusa (Huelva) por desprendimiento de tierra

Archivo - Línea Huelva-Zafra. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

HUELVA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria de la línea férrea Huelva-Zafra se ha visto interrumpida este miércoles entre Jabugo y Valdelamusa debido a un desprendimiento de tierra y ha afectado a trenes de media distancia y de mercancía, según ha indicado Adif a Europa Press.

Así, Adif ha informado de que a las 8,07 horas de este miércoles se ha visto interrumpida la circulación ferroviaria entre Jabugo y Valdelamusa, concretamente en el punto kilométrico 102/100 por un desprendimiento de tierra.

Debido a esta incidencia se han visto afectado un tren de mercancías y el tren de media distancia que tenía prevista su salida este miércoles.

Esta no es la primera incidencia de estas características que sucede en esta vía debido al paso de las distintas borrascas, ya que el pasado domingo se interrumpía la circulación entre Valdelamusa y Calañas por riesgo de desprendimiento, aunque se pudo resolver pasada varias horas.

Asimismo, el pasado 29 de enero se producía otra incidencia, cerca de Jabugo, también por desprendimiento de tierra, pero que pudo resolverse en la misma jornada, pero en esta ocasión no afectó a ningún tren de pasajeros.