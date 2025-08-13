Intervenidos 1.660 kilos de hachís en dos embarcaciones abordadas en el río Guadiana

Intervención de 1.660 kilos de hachís en dos embarcaciones en el Caño Canela (Huelva). - GUARDIA CIVIL.

HUELVA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con la Guardia Civil y Policía Nacional, han intervenido 1.660 kilos de hachís en dos embarcaciones que fueron detectadas navegando por el río Guadiana.

Según ha trasladado el cuerpo de seguridad en una nota de prensa, la operación comenzó cuando se tuvo conocimiento de un posible alijo de hachís que entraría por el río. En ese momento se estableció un dispositivo conjunto por los agentes de Vigilancia Aduanera, la Guardia Civil y Policía Nacional, que conocían la información en la tarde del día 11 de agosto.

De esta manera, sobre las 18,00 horas, los agentes pudieron observar cómo dos embarcaciones recreativas realizaban un transbordo de fardos desde otra embarcación semirrígida. Controladas ambas embarcaciones en su vuelta al río Guadiana, una vez quedaron varadas en el Caño Canela (Ayamonte), fueron abordadas e inspeccionadas por componentes de los tres cuerpos.

Durante la inspección de la embarcación los investigadores descubrieron que la droga se encontraba oculta debajo de los mandos de gobierno de las embarcaciones, lugar al que se accedía abatiendo las timoneras.

Finalmente, dentro de los dobles fondos, los agentes descubrieron 39 fardos y 13 tabletas sueltas de hachís, con un peso aproximado de 1.660 kilos, por lo que ambas embarcaciones fueron aprehendidas y trasladadas para su depósito judicial.