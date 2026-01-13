Intervenidos 600 plantones de marihuana y 157 cogollos para su venta en el interior de un vehículo en la A-494 (Huelva)

Motos del sector de Tráfico de la Guardia Civil en Huelva. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes del subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Huelva han detenido a una persona e investiga otras dos como presuntos autores de un delito contra la salud pública tras intervenir 600 plantones de marihuana y 157 cogollos preparados para la venta que transportaban en un vehículo que circulaba por la A-494.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, este hecho fue detectado con ocasión de un dispositivo operativo de verificación de alcohol y drogas que se realiza habitualmente en las carreteras de la provincia de Huelva.

En concreto, los hechos se produjeron el 10 de enero cuando un vehículo que circulaba por la carretera A-494 --entre San Juan del Puerto y Matalascañas-- fue detenido y requerido por los agentes al aproximarse al punto de verificación de alcoholemia. Así, observaron que dicho vehículo portaba en su interior unas cajas de cartón que desprendían un fuerte olor y, tras ser inspeccionadas, se comprobó que contenían 600 plantones de marihuana.

Asimismo, tras realizar una inspección más minuciosa del vehículo, se procedió a la intervención también de 157 gramos de cogollos de marihuana envasados y listos para su venta y/o distribución, así como una importante cantidad de dinero en efectivo que portaba una de las personas identificadas.

Las diligencias instruidas por el puesto principal de la Guardia Civil de Moguer, han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Moguer.