Intervenidos en Huelva 600 kilos de productos pesqueros que carecían de documentación legal

La Guardia Civil e Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía intervienen en Huelva 600 kilos de productos pesqueros que carecían de documentación legal. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Seprona de la Guardia Civil de Huelva, en coordinación con Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía, han incautado 600 kilos de productos pesqueros carentes de documentación legal que garantizara su trazabilidad.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, durante la actuación, se decomisaron 600 kilos de chocos, gambas, cigalas, cañaillas, lenguado, rape, salmonetes, calamar y pez araña, entre otras especies.

Estos productos carecían de documentación que acreditase su trazabilidad, no pudiéndose verificar su procedencia y zona de captura, entre otros datos, infringiéndose, por tanto, los cauces legales para su comercialización y excluyendo los controles higiénico-sanitarios establecidos de protección para la salud.

Por ello, por parte de la Inspección Pesquera, se levantaron las correspondientes actas de inspección y se procedió a la aprehensión y puesta a disposición de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva.

El objetivo fundamental de estas intervenciones es garantizar el cumplimiento de la normativa pesquera vigente, según especifica el Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (PACIAP), controlando la línea de comercialización en Huelva y provincia.

Una vez efectuado el análisis de la mercancía intervenida, la parte apta para consumo se entregó al Banco de Alimentos de Huelva para su reparto en comedores sociales y la parte no apta se mandó a destrucción.

Este tipo de controles y la vigilancia por parte de los efectivos del Seprona de la Guardia Civil y de la Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía son importantes para garantizar la seguridad alimentaria y proteger la salud pública, evitando los riesgos asociados a la falta de control sobre su origen y conservación.