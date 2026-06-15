Investigado por circular a 214 kilómetros por hora en la A-49 a la altura de Gibraleón (Huelva)

Archivo - Moto de la Guardia Civil de Tráfico en Huelva. - GUARDIA CIVIL - Archivo

HUELVA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva ha investigado al conductor de un turismo por un supuesto delito contra la seguridad vial por circular de forma manifiestamente temeraria, al alcanzar la velocidad de 214 kilómetros por hora por la A-49, a la altura de Gibraleón.

Según informa el Instituto Armado en nota de prensa, los hechos sucedieron el pasado 8 de junio, cuando un turismo, que circulaba por la carretera A-49, sentido Sevilla, a su paso por término municipal de Gibraleón, llegó a alcanzar los 214 kilómetros por hora, estando dicha vía limitada a 120 kilómetros por hora.

Esta conducta "temeraria y extremadamente peligrosa" generó un "grave riesgo" para el resto de usuarios de la vía y el autor se enfrenta a penas recogidas en el artículo 379 del código penal que pueden llegar a prisión de tres a seis meses, multa de seis a 12 meses y privación del derecho a conducir un vehículo a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años, y sanciones administrativas de cuantías importantes con detrimento de hasta seis puntos del crédito del permiso de conducción.

La detección de esta infracción grave indica la "eficacia" de estos puntos de verificación de velocidad que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva mantiene activos, con el objetivo de reducir la siniestralidad y garantizar la seguridad de todos los conductores.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil recuerda que el exceso de velocidad reduce drásticamente el tiempo de reacción, incrementa la distancia de frenado y multiplica la gravedad de los accidentes, conducir por encima de los límites aumenta exponencialmente el riesgo de muerte o lesiones graves.