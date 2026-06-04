Investigado el conductor de una motocicleta que circulaba a 186 km/h en tramo de 90 km/h de la N-435 (Huelva)

Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes pertenecientes al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva han investigado al conductor de una motocicleta por un delito contra la seguridad vial, al circular de forma manifiestamente temeraria a 186 km/h en un tramo de 90 km/h de la N-435.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, en concreto, los hechos sucedieron a las 09,54 horas del pasado 31 de mayo, cuando la motocicleta de gran cilindrada que circulaba por la carretera N-435, sentido Badajoz, a su paso por término municipal de Valverde del Camino, llegó a alcanzar los 186 kilómetros por hora, cuando dicha vía está limitada a 90 Km/h.

Esta conducta temeraria y extremadamente peligrosa generó un grave riesgo para el resto de usuarios de la vía y el autor se enfrenta a penas recogidas en el artículo 379 del código penal que pueden llegar a prisión de tres a seis meses, multa de seis a 12 meses y privación del derecho a conducir un vehículo a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años, y sanciones administrativas de cuantías importantes con detrimento de hasta seis puntos del crédito del permiso de conducción.

La detección de esta infracción grave indica la eficacia de estos puntos de verificación de velocidad que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva mantiene activos, con el objetivo de reducir la siniestralidad y garantizar la seguridad de todos los conductores.

Desde la Guardia Civil se advierte que la conducción a velocidad excesiva es una de las principales causas de siniestros viales y puede conllevar, además de pérdidas de vidas humanas irreparables.