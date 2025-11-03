Investigado en Huelva un conductor por circular quintuplicando la tasa de alcohol permitida

HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un hombre por conducir un vehículo a motor bajo la influencia del alcohol y arrojar una tasa que quintuplicaba el límite legal establecido por la HU-3301 que conecta la localidad de La Redondela con Pozo del Camino en Huelva. Además, lo hacía con un permiso que no le habilitaba para conducir el vehículo en cuestión.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, componentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Huelva, mientras realizaban un control en la carretera HU-3301 que conecta la localidad de La Redondela con Pozo del Camino en Huelva, procedieron a dar el alto a un vehículo tipo turismo, percatándose de que su conductor lo hacía presuntamente bajo los efectos del alcohol, comunicándolo a la central operativa de tráfico (COTA) del Subsector de Tráfico de Huelva, quien procedió a la realización de las correspondientes pruebas de alcoholemia.

Finalmente, el conductor del turismo fue investigado por conducir un vehículo a motor bajo la influencia del alcohol y arrojar una tasa que quintuplicaba el límite legal establecido, arrojando resultado positivo en primera prueba de 1,39 mg/l. y en segunda prueba de 1,37 mg/l.

Los hechos han sido puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción nº3 de Ayamonte por un presunto delito contra la seguridad vial. Asimismo, el investigado, conducía el vehículo con un permiso que no le habilitaba para conducir el vehículo en cuestión, procediéndose a formular denuncia administrativa por infracción al Reglamento General de Conductores, enfrentándose a una sanción de carácter "Muy Grave" prevista en la Ley de Seguridad Vial, con una propuesta de sanción económica de 500 euros y una retirada de cuatro puntos del permiso de conducir.