Investigado en Huelva un conductor implicado en un siniestro vial que cuadruplicaba la tasa de alcoholemia

Agente de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Huelva ha puesto a disposición judicial al conductor de un turismo implicado en un siniestro vial por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Según ha indicado el instituto armado en una nota de prensa, los hechos se produjeron en el término municipal de Almonte durante la realización de un punto de verificación de alcoholemia y drogas en una rotonda en la que el conductor investigado, con la intención de eludirlo, accedió a la intersección a gran velocidad, sobrepasando a varios vehículos y desoyendo las advertencias de los agentes, por lo que acabó colisionando con otro vehículo por alcance.

Sometido su conductor a las preceptivas pruebas de detección de alcohol y drogas, se constató la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, arrojando unas tasas de alcohol en aire espirado de 1,10 mg/l y 1,04 mg/l que, cuadruplicaba la máxima permitida, habida cuenta de que la tasa máxima permitida es de 0,25 mg/l.

En este sentido, el conductor del turismo ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de La Palma del Condado, en calidad de investigado, por un supuesto delito contra la seguridad vial, al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Desde la Guardia Civil se advierte que la conducción bajo los efectos del alcohol es una de las principales causas de siniestros viales y puede conllevar, además de pérdidas de vidas humanas irreparables, graves consecuencias recogidas en el artículo 379 del Código Penal, como penas de prisión de tres a seis meses, retirada del permiso de conducción de uno a cuatro años, y sanciones administrativas de hasta mil euros con detrimento de seis puntos del permiso de conducción.