Investigadores de la UHU participan en un proyecto europeo para descubrir nuevos compuestos bioactivos

HUELVA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) forma parte de un proyecto europeo de investigación que busca explorar algunos de los entornos más extremos de la Tierra --como zonas volcánicas, desiertos y regiones polares-- para descubrir microorganismos con un enorme potencial biotecnológico.

El proyecto, denominado Xtremolife, está financiado por la Unión Europea a través del programa Horizon Europe, con un presupuesto de 4,5 millones de euros, y reúne a once instituciones de cinco países europeos.

La participación de la UHU se articula a través de un equipo de investigadores de la unidad de investigación Biotecnología de Extremófilos adscrita a Ciqso, referente internacional en el estudio de microorganismos fotosintéticos y sus aplicaciones biotecnológicas, y está coordinada por la profesora María Cuaresma.

El grupo onubense contribuirá de forma destacada a la bioprospección de nuevas especies de extremófilos de ambientes ácidos, a la optimización de la producción de compuestos bioactivos, y al escalado de los procesos con posibles aplicaciones en ámbitos como la biomedicina, la industria farmacéutica, la química verde o la biotecnología, han indicado desde Universidad de Huelva en un comunicado.

Los extremófilos son microorganismos capaces de sobrevivir y prosperar en condiciones ambientales extremas, como temperaturas muy elevadas o muy bajas, alta salinidad, acidez extrema o escasez de agua.

Así, aunque estos organismos son clave para entender cómo funciona la vida en condiciones límite --incluso más allá de nuestro planeta--, siguen siendo una fuente poco explorada de enzimas, metabolitos y nuevos agentes químicos de alto valor científico e industrial.

Xtremolife tiene como objetivo acelerar la bioprospección y el descubrimiento de estos microorganismos, así como el estudio de los compuestos bioactivos que producen.

Para ello, el proyecto desarrollará métodos avanzados de muestreo y análisis en lugares de difícil acceso, como la Antártida, regiones volcánicas de las Islas Canarias o el desierto de Tabernas, en España. Se emplearán tecnologías innovadoras, como sensores portátiles, plataformas de muestreo autónomas y sistemas de imagen microscópica apoyados en inteligencia artificial, que permitirán recopilar datos ambientales en tiempo real y optimizar las campañas científicas.

Paralelamente, el proyecto aprovechará las colecciones europeas de cultivos de microorganismos extremófilos, así como las colecciones propias de los socios, para identificar nuevos metabolitos de interés biotecnológico e industrial, estudiando cómo estos organismos se adaptan a condiciones extremas y cómo pueden cultivarse y producirse de forma sostenible a escala industrial.

Entre los resultados previstos se encuentra la creación de un Extremo-Bank, una base de datos europea de microorganismos extremófilos, así como el desarrollo de hojas de ruta de explotación y posibles casos de negocio. Además de su dimensión científica, Xtremolife apuesta por una comunicación innovadora y cercana a la ciudadanía.

El proyecto incluye actividades de divulgación en colaboración con el museo Micropia de Ámsterdam y un programa de ciencia ciudadana en cruceros turísticos por regiones nórdicas, donde investigadores explicarán su trabajo directamente al público y mostrarán cómo se realiza la investigación científica in situ.

El proyecto se puso en marcha oficialmente el 1 de octubre de 2025 y tendrá una duración de 48 meses, hasta septiembre de 2029. El encuentro inicial del consorcio, del que forman parte Wageningen University, Algreen B.V., Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), Nord Universitet (NORD), GreenCoLab, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, CIIMAR, Erdyn Consultants, Micropia-Science museum and research foundation, Fykia Biotech y la Universidad de Huelva, se celebró en la Universidad de Wageningen (Países Bajos), institución coordinadora del proyecto.