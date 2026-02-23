Isla Cristina (Huelva) celebra el nombramiento de Manuel Carrasco como Hijo Predilecto de Andalucía

El artista Manuel Carrasco en una actuación durante un homenaje en su pueblo natal, Isla Cristina (Huelva), en la que le han dedicado una calle. - AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

ISLA CRISTINA (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) ha trasladado su felicitación institucional al cantante Manuel Carrasco con motivo de su nombramiento como Hijo Predilecto de Andalucía, distinción que recibirá el próximo 28 de febrero en el acto oficial de entrega de las Medallas de la comunidad autónoma, donde compartirá reconocimiento con la actriz y directora Paz Vega.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, este galardón supone "un motivo de enorme satisfacción para el municipio", que ve reconocido a "uno de sus hijos más ilustres" por una trayectoria artística "consolidada a nivel nacional e internacional, forjada desde el talento, el esfuerzo y la constancia".

El alcalde de la localidad, Jenaro Orta, ha puesto en valor "no solo la dimensión artística del cantante, sino también su calidad humana y su firme vinculación con sus orígenes". "Hablar de Manuel Carrasco es hablar de constancia, hablar de esfuerzo, hablar de valores humanos, de calidad artística y de miles de adjetivos que podríamos decir de una persona que se ha hecho a sí mismo y cuya constancia le ha hecho llegar a donde está", ha señalado.

Desde el Ayuntamiento se subraya que este reconocimiento "trasciende el ámbito individual" y se convierte en "un orgullo compartido por todo el pueblo". "Manuel Carrasco ha llevado siempre por bandera el nombre de su tierra, convirtiéndose en un auténtico embajador de Isla Cristina, de la provincia de Huelva y de toda Andalucía allí donde va", ha destacado.

En este sentido, el alcalde ha señalado que el artista "es puro talento, talento andaluz", y ha añadido que "es un embajador no solamente ya de su pueblo sino también de su provincia y queda demostrado también que lo es de su comunidad autónoma". Asimismo, ha remarcado que el cantante "lleva nuestros nombres allá donde va y siempre hace gala de su isleñismo, de ser onubense y, por supuesto, de ser andaluz y español".

La Corporación Municipal ha resaltado igualmente que la proyección alcanzada por el artista ha estado "siempre acompañada de humildad y cercanía, manteniendo intacto el vínculo con sus raíces". "Creo que tiene en la base de su éxito precisamente eso, el ser como es, una persona cercana que nunca ha olvidado sus raíces y que, todo lo contrario, las impulsa y se basa en ellas para tener la constancia y la fuerza que tiene", ha afirmado el primer edil.

El hecho de que Manuel Carrasco sea además el encargado de interpretar el Himno de Andalucía durante la gala institucional del 28 de febrero "añade la guinda" a un reconocimiento que el municipio "vive como propio", en palabras del alcalde. "Para mí es un orgullo compartir estos momentos de alegría que hemos recibido todos los ciudadanos de Isla Cristina porque es un premio muy merecido", ha concluido.

En nombre de toda la Corporación Municipal y de sus vecinos, el Ayuntamiento reitera su "felicitación" al artista y a su familia, convencido de que este será "uno de los muchos reconocimientos que seguirá recibiendo a lo largo de su trayectoria musical y vital, llevando siempre el nombre de Isla Cristina con orgullo por todo el mundo".