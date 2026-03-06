IU inicia en Huelva una campaña de recogida de alimentos para el pueblo saharaui

Campaña anual de IU para la recogida de alimentos y material solidario para la población saharaui. - IU HUELVA

HUELVA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las asambleas locales de Izquierda Unida en la provincia de Huelva han iniciado la campaña anual de recogida de alimentos y material solidario con destino a la población refugiada saharaui, para unirse en la campaña Caravana por la Paz que organiza cada año la Federación provincial de Asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui.

La responsable de Organización de Izquierda Unida en Huelva, Silvia Zambrano, ha destacado "la profunda implicación y apoyo" que mantienen en Izquierda Unida "a favor de la independencia y la libertad del pueblo saharaui", para lo que sus asambleas, cargos públicos y militantes "no dejan de movilizarse cada año para recabar ayuda humanitaria y para reclamar una solución a la larguísima ocupación militar que sufre el Sahara occidental a manos del Reino de Marruecos", ha indicado la formación en una nota.

Con este compromiso, Izquierda Unida en Huelva mantendrá abiertas las sedes de la provincia como punto de recogidas de alimentos no perecederos, productos de higiene y de limpieza así como material tecnológico con destino a la población refugiada saharaui. Así asambleas como las de Huelva Capital, Zalamea, Nerva, Cartaya, Aljaraque y otras muchas repartidas por la provincia movilizarán a sus poblaciones para recoger el mayor número de alimentos posible, en una cantidad que, por la experiencia de pasadas campañas, suelo rondar los 50.000 kilos.

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui en Huelva, Luis Cruz, ha vuelto a agradecer y remarcar "el firme compromiso de Izquierda Unida con la causa saharaui y con todas las campañas de apoyo material y político que tanto necesitan el Sahara y su pueblo". "Son 50 años de luchas, 50 años de sufrimiento, 50 años de dignidad de un pueblo que lucha por su independencia y por su libertad", ha señalado.

Del mismo modo, el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Trigueros, Gregorio Cruz, ha detallado que el contenedor para hacer acopio de estos productos ya se encuentra en el municipio de donde se han empezado a recoger los primeros productos, así como que este año se unirán junto a las asociaciones de la provincia de Cádiz "para hacer un esfuerzo conjunto" que terminará en los campamentos de Tindouf, en Argelia.

Izquierda Unida participa activamente, año tras año, en esta iniciativa solidaria con la población refugiada saharaui que "depende exclusivamente de esta ayuda para subsistir".

Por ello, agradece a la población su colaboración con Caravana por la Paz, así como a todo el movimiento asociativo solidario con el Sahara que, cada año, pone en marcha esta campaña "para ayudar a un pueblo que la comunidad internacional y los incumplimientos de los sucesivos gobiernos españoles mantienen alejado de su país y sin posibilidad de obtener la justa independencia que reivindican para dejar de ser un territorio ocupado y un pueblo continuamente reprimido por el gobierno del Reino de Marruecos".